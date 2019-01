Stiri pe aceeasi tema

- O femeia in varsta de 39 de ani din judetul Suceava a fost ucisa de sot. Cei doi s au certat din cauza geloziei, iar dupa ce si a ucis sotia, barbatul s a sinucis, scrie romaniatv.net. O ancheta a fost declansata vineri, de politistii criminalisti sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- O ancheta a fost declansata vineri, de politistii criminalisti sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in comuna Manastirea Humorului, dupa ce un barbat de 45 de ani si-ar fi lovit sotia in zona capului pana a omorat-o si apoi s-a sinucis. "Este…

- O femeie de 39 de ani din comuna Manastirea Humorului, județul Suceava, a fost omorata, vineri, din primele informații reieșind ca autorul crimei este soțul ei. Cei doi s-au certat din cauza geloziei, iar dupa ce și-a ucis soția, barbatul s-a sinucis, transmis corespondentul MEDIAFAX. O ancheta…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Drobeta Turnu-Severin a decis sa isi puna capat zilelor, dupa ce a aflat ca sotia in inseala. Acesta a primit mai multe poze compromitatoare cu aceasta.

- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea Marca a fost arestat preventiv, fiind suspectat de anchetatori ca si a ucis sotia, transmite Agerpres.roPotrivit unei informari de presa data publicitatii joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Salaj, o femeie a sesizat Politia, in 11 decembrie, despre…

- Un barbat din Navodari, suspectat ca si a agresat sotia a fost retinut de politisti. Potrivit IPJ Constanta, urmare a unei plangeri depusa de o tanara, in varsta de 23 de ani, politistii din cadrul Politiei orasului Navodari au probat activitatea infractionala a sotului acesteia, in varsta de 24 de…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Slobozia Ciorasti a fost gasit mort in locuinta, marti, acesta luandu-si viata dupa ce sotia si cei sapte copii au plecat de acasa, satui de violentele suferite. ‘Astazi (marti), la ora 08,00, am fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca la Slobozia Ciorasti…