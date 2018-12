Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de trei luni, din localitatea Manoleasa, judetul Botosani, a ajuns în stare grava la spital, subnutrit, cu o greutate cu 300 de grame mai mica decât a avut nastere, dupa ce mama, o tânara de 18 ani, l-a alimentat de

- Acum doi ani, Ioan C. și-a ucis soția prin 6 lovituri de cuțit. Acum, avocatul acestuia cere achitarea lui, pe motiv ca se afla sub influența bauturilor alcoolice și a medicamentelor, in momentul producerii crimei.

- Un suspect a fost retinut, a precizat aceasta sursa, precizand ca este vorba de un barbat nascut in 1981 in Pakistan si fost elev al universitatii Leonardo da Vinci, mult timp supranumita "Fac Pasqua".

- Peste 400 de persoane au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre ”veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP, conform news.ro.Acest nou bilant include ceea ce s-a intamplat…

- O mama singura și chinuita de durerea ca nu-și poate ajuta fiul de 13 ani, paralizat, Elena Oldenburg, in varsta de 30 de ani, a facut un gest care a șocat toata comunitatea, scrie cancan.ro. Citeste si O fata de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi dupa o cearta cu parintii Ea și-a…

- Chiar daca cetațenii nord-coreeni sunt unii dintre cei mai saraci de pe Pamant, sunt cateva meserii care sunt considerate banoase in țara condusa de Kim Jong-un. De exemplu, un șofer primește mai mulți bani decat un medic sau profesor. Deși in marile societați, meseria de medic atrage respectul oamenilor,…

- Florin Bratu a dezvaluit ca doi dintre cei mai buni straini din Liga 1 Betano, Fabbrini si Ongenda, au fost aproape de Dinamo. Transferurile nu s-au concretizat deoarece conducerea i-a pus la dispozitie un buget limitat.

- Un barbat din judetul Botosani si-a omorat mama cu bestialitate. Acesta a injunghiat-o de peste 30 de ori si apoi i-a carat trupul langa marginea padurii. Pentru crima a dat vina pe tatal sau. Suspectul a fost retinut de politisti.