ÎNFIORĂTOR. Nunta acestui cuplu s-a transformat în propria lor înmormântare. Vezi povestea ŞOCANTĂ FOTO In ziua nuntii, mirii au luat masina si au plecat sa puna la punct ultimele detalii ale evenimentului. Pe drum, insa, Rodrigo, aflat la volanul masinii, s-a angajat intr-o depasire care s-a dovedit fatala. Masina s-a izbit violent de alt autoturism care venea din sens opus. Le-a fost imposibil sa mai evite impactul si masinile s-au facut praf. Cea care nu a mai apucat sa fie mireasa a murit pe loc, iar Rodrigo, in ciuda eforturilor medicilor care l-au dus de urgenta la spital, a murit cateva zile dupa. Astfel, rudele au primit vestea ca nunta urma sa fie, de fapt, o inmormantare.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…

- John Kenkins, in varsta de 39 de ani, a fost arestat dupa ce a provocat moarte iubitei sale,Tammy Fox. Barbatul i-a taiat franele de la mașina pentru a face o țeava prin care sa fumeze marijuana. Femeia a decedat dupa ce mașina ei a derapat și s-a izbit de un copac și mai multe mașini parcate, potrivit …

- O femeie din SUA a murit dupa ce iubitul ei i-a taiat franele de la mașina pentru a face o țeava prin care sa fumeze marijuana. El a fost arestat și este acuzat de tentativa de omor. John Kenkins (39 de ani) a fost arestat pentru moartea iubitei lui, Tammy Fox (38 de ani). Femeia a decedat dupa ce mașina…

- Doua victime au fost gasite incarcerate, aflate pe bancheta din spate a autoturismului rasturnat, si au fost scoase de catre pompierii militari. Acestea se aflau in stop cardiorespirator, fiind facute manevre de resuscitare. Una dintre victime, un baiat in varsta de aproximativ 13 ani, a…

- Bat clopotele de inmormantare in comuna Padeș, acolo unde un barbat de 48 de ani a murit luni, in urma unui accident casnic. Acesta se pregatea de un mare eveniment in familie, nunta fiului sau și s-a lovit la cap, in timp ce incerca sa schimbe un geam la o ușa. Sticla i-a provocat rani grave,…

- Accident infiorator in IndyCar! A zburat cu masina in parapet, și-a rupt ambele picioare, iar mașina s-a facut praf in timpul cursei de la Pocono. Pilotul canadian Robert Wickens a fost operat miercuri la coloana vertebrala dupa ce a suferit un grav accident, duminica, la Pocono, in campionatul nord-american…

- Cel lovit a murit la scurt timp dupa accident, scrie antena3.ro. Acesta avea in jur de 40 de ani. Intre ei ar fi existat un conflict mai vechi, dar totul a degenerat noaptea trecuta. Citeste si Sfarsit tragic pentru un consilier PSD. A murit dupa ce a calcat intr-un cuib de albine Șase…

- Un minor de 11 ani, din Ionesti, si-a pierdut viata aseara, dupa ce masina pe care o furase si pe care o conducea s-a rasturnat peste el. Baiatul s-a deplasat in zona digului dintre comunele valcene Orlesti si Ionesti in ...