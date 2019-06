ÎNFIORĂTOR Extremiștii de dreapta din Germania au creat LISTA MORȚI cu bazele de date ale Polției Un grup de extremisti de dreapta a creat „o lista a mortii” cu persoane de stanga si pro-refugiati prin accesarea bazelor de date ale politiei si apoi au depozitat arme si au cumparat saci pentru a-si ucide victimele si a se debarasa de cadavre, conform presei germane, relateaza The Guardian. Procurorul general al Germaniei investigheaza gruparea Nordkreuz din august 2017 suspectand organizatia ca pregateste un atac terorist. Gruparea, care include 30 de membri, ar avea legaturi apropiate cu politia si armata si cel putin un membru este in continuare angajat in comandamentul special al Biroului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

