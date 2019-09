ÎNFIORĂTOR Ce au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorilor într-o piață din București Echipe de comisari din cadrul CRPCR București-Ilfov au efectuat 13 acțiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor in Piața 16 Februarie din București, privind comercializarea produselor alimentare și de imbracaminte, anunța ANPC. Verificarile, efectuate in data de 9 septembrie, au fost efectuate și la unitațile de alimentație publica și la un salon de infrumusețare din incinta pieței. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 20 amenzi contravenționale in cuantum de 137.000 lei. Citește și: Ies la suprafața noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a demarat, incepand din 1 august, o ampla acțiune de control in vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformarii la declarare a obligațiilor fiscale, informeaza autoritatea, potrivit Mediafax.In aceasta campanie este vizata, in principal, zona București - Ilfov. In…

- „In urma informatiilor aparute in spatiul public referitoare la existenta, pe piata din Romania, a unor jucarii cu laser, cu potential pericol pentru copii, la utilizare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) s-a autosesizat si a inceput controalele in locuri de comercializare…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a autosesizat in legatura cu posibila existenta pe piata din Romania a unor jucarii cu laser prezumtiv periculoase pentru copii si a demarat controale in regiunea Bucuresti-Ilfov, in locuri unde s-ar putea afla la comercializare astfel de jucarii,…

- Inspectorii pentru Protecția Consumatorilor au dat amenzi in valoare de 324.000 de lei in urma controalelor care au vizat respectarea legale in exploatarea locurilor de joaca pentru copii. Acțiunea a fost efectuata la nivel național.

- Actiune a inspectorilor Autoritatii Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Acestia au verificat conditiile de depozitare si comercializare in cazul apelor minerale si a bauturilor carbogazoase in magazine din Bucuresti si Ilfov, in contextul vanzarilor crescute din aceasta perioada.

- Comisarii din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat, in urma controalelor derulate in perioada 3-5 iulie 2019, la cinci unitati de distributie - depozitare - comercializare a apelor minerale naturale si a bauturilor racoritoare, amplasate in Municipiul Bucuresti…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 700 de operatori economici din industria laptelui și a constatat abateri la aproximativ 60% dintre aceștia.ANPC a desfașurat o serie de acțiuni de control, in perioada 27.05 – 07.06.2019, la nivelul intregii țari,…

- Politistii bucuresteni au constatat, in noaptea de vineri spre sambata, patru infractiuni la regimul evaziunii fiscale si o infractiune la regimul rutier si au aplicat sanctiuni de peste 100.000 de lei, in urma controalelor la mai multe cluburi de pe raza Sectorului 1. 'Cu privire la neregulile…