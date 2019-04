Înfiinţarea Forţei Spaţiale, dorită de Donald Trump, privită cu scepticism în Congresul american 'China si Rusia au militarizat spatiul, cu intentia de a ameninta echipamentele americane', a declarat seful interimar al Pentagonului, Patrick Shanahan, in comisia pentru fortele armate a Senatului. Shanahan a mai afirmat ca 'viitorul conflict major va fi castigat sau pierdut in spatiu', cerand Congresului sa aprobe crearea acestei Forte a Spatiului, care ar deveni prima arma creata in cadrul fortelor SUA dupa US Air Force in 1947, scrie Agerpres. Alesii au exprimat insa numeroase indoieli cu privire la utilitatea acestei forte independente ce ar fi consacrata exclusiv activitatilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

