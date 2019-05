Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Georgia a semnat marti o lege care le interzice femeilor din acest stat conservator situat in sudul Statelor Unite sa avorteze din momentul in care se aud bataile inimii foetusului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Decizie ISTORICA a Comisiei Europene: Margarina,…

- Autoritatile din orasul german Mainz au revocat licenta de functionare a singurei gradinite musulmane din intregul land, pe motiv ca promova ideologia salafista a Fratiei Musulmane, potrivit stirileprotv.ro.Incidentul da apa la moara populistilor de extrema-dreapta, care o acuza pe Angela…

- Epava unui avion multirol F-35 al Fortelor aeriene japoneze, care s-a prabusit marti, in Oceanul Pacific, a fost descoperita de catre echipele de salvare. Pilotul insa nu a fost gasit, au declarat autoritatile miercuri, conform Reuters.

- Edenred Romania, cea mai mare companie emitenta de carduri si tichete de beneficii pentru salariati, va lansa serviciul Apple Pay pentru tichetele de masa digitale pe care le emite in Romania, in descursul acestui an.

- Aproape o tona de cocaina a fost gasita ascunsa intr-o salupa naufragiata in Tulcea, la cativa kilometri de Sfantu Gheorghe. Un cioban a vazut barca rasturnata si a vrut sa vada daca cineva este ranit. A descoperit in schimb 36 de saci cu peste 800 de kilograme de droguri, descarcate cel mai probabil…

- Media salariilor orare pentru femei, in Romania, este cu doar 5,2% mai redusa decat in cazul barbatilor, procentaj prin care tara se pozitioneaza pe primul loc in clasamentul UE-28, unde, potrivit celor mai...

- Florin Avram și Cristi Rusu recidiveaza. La nici jumatate de an dupa ce au descoperit o comoara formata din 379 de monede ... The post Fibula dacica din argint descoperita cu detectorul de metale de doi vanatori de comori appeared first on Renasterea banateana .

- Unul dintre cei mai indragiți actori de catre romani a decis sa iși puna capat zilelor! Actorul și comediantul Brody Stevens a fost gasit mort in apartamentul sau din Los Angeles, vineri noaptea. Din primele informații acesta s-a spanzurat, scrie The Sun, scrie libertatea.ro.Cunoscut pentru…