Infecții cauzate de țânțari. Primele simptome și ce trebuie să faci Principalele masuri de protectie recomandate sunt: – evitarea expunerii la tantari, imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi; – utilizarea substantelor repelente de tantari; – montarea de plase la ferestrele locuintelor pentru a impiedica patrunderea tantarilor; – limitarea deplasarilor zonelor cu multa vegetatie si umiditate ridicata (parcuri, paduri, ape statatoare etc.) – asigurarea masurilor de desecare a baltirilor de apa din jurul gospodariilor; – indepartarea recipientelor/obiectelor care favorizeaza acumularea apei și a gunoiului menajer. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Ministerul Sanatații (MS) cere autoritatilor locale sa intensifice dezinsectia in localitati. Populatia trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea infectarilor cu virusul West Nile, transmis prin intepaturile de tantari, este recomandarea Ministerului Sanatatii.

- Firma Coral Impex, care se ocupa in urmatorii patru ani de serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a inceput sa stropeasca impotriva țanțarilor duminica noaptea, iar luni anunțau ca intervin iarași. Iata ca de joi se arunca substanțe și din aer. „Substanța utilizata pentru efectuarea…

- In urma ploilor din ultimele saptamani, municipiul a fost invadat de țanțari. Prezența insectelor se face simțita in special in parcurile situate in apropierea Mureșului, zone in care se afla și spații de joaca pentru copii. Pentru a afla cand se vor lua masuri pentru combaterea insectelor, am contactat…

