Simptome infectie urinara



Trebuie sa mergeti de urgenta la medic daca aveti unul din urmatoarele semne:



– senzatie de arsura la urinare



– urinari frecvente si senzatie de vezica plina, chiar daca ati fost deja la toaleta



– dureri de spate si in zona abdomenului inferior



– urina tulbure, inchisa la culoare, uneori cu sange si cu un miros urat



– febra si frisoane



– greata.



Infectia urinara este mai des intalnita in randul femeilor decat al barbatilor, dar, in cazul barbatilor este mai greu de tratat. Infectia urinara este…