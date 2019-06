Stiri pe aceeasi tema

- Panica in spitalele din Marea Britanie dupa ce 9 pacienti s-au imbolnavit de listerioza la Manchester, Liverpool si in alte 2 orase. Cinci dintre ei au murit, iar ceilalti patru sunt sub tratament. Se pare ca toti au consumat sandvișuri și salate preambalate.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat miercuri ca posturile nu sunt blocate in sistemul sanitar, informeaza Agerpres.roAnul trecut functiona regula doi la unu pentru spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii, dar nu pentru spitalele din subordinea autoritatilor locale, anul acesta nu…

- Trei persoane spitalizate au murit in Marea Britanie in urma unei infectii cu listeria, legate de consumul unor sandvisuri preambalate, a declarat vineri directia de sanatate publica Public Health England (PHE), citata de AFP.

- Georgie Hall, in varsta de 38 de ani, din Marea Britanie, l-a dus pe baiețelul ei, Oliver, 6 ani, la spital dupa ce micuțul a prezentat mai multe simptome ingrijoratoare. La spital, doi medici și doi paramedici au liniștit-o pe femeie, spunandu-i ca baiatul ei se preface ca ii este rau pentru a nu merge…

- Este stare de alerta in unitatile MAI din judetul Buzau, dupa ce un barbat din zona Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un avion de mici dimensiuni prabusindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate.

- Patru persoane au fost înjunghiate de un individ, în cursul unor incidente separate, care au avut loc sâmbata seara și duminica dimineața, în zona de nord a Londrei, a anunțat poliția britanica, precizând ca nu exista indicii ca ar fi vorba de un act terorist, relateaza…

- Giuseppe Ulleri a murit la spitalul Manchester Royal Infirmary din Marea Britanie din cauza unei pneumonii. Insa, familia barbatului de 61 de ani a acuzat unitatea medicala de neglijența, afirmand ca omul care avea sindromul Down nu a fost hranit timp de 10 zile. Barbatul a fost internat in luna…

- Alerta la nivel mondial: explozie chimica extrem de puternica. In total 64 de persoane au murit/ VIDEO: minge uriașa de foc In total 64 de persoane au murit intr-o explozie chimica la Yancheng, in estul Chinei, iar salvatori au gasit un supravietuitor, la patru ore dupa acest accident industrial, intre…