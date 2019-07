Infarctul ucide tot mai mulți tineri Infarctul miocardic este prima cauza a deceselor, la nivel mondial, iar Romania nu face diferenta. Stresul, dieta alimentara zilnica si sedentarismul sunt primii si cei mai importanti factori de risc in dobandirea bolilor cardiovasculare. Iar varsta de debut a unor astfel de afectiuni scade de la un an la altul. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

