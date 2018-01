Infarctul miocardic acut, cum să-l recunoşti şi ce trebuie să faci ca să supravieţuieşti Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pana in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Durere la perete inseamna stern, umar, braț, antebraț, mana, gat, mandibula, abdomen superior, spate. Nu e obligatoriu sa fie pe partea stanga. Aceasta durere resimțita la suprafața corpului se cheama angor sau angina. 200 de oameni pot descrie simptome distincte și toate pot fi angina. Este foarte important sa stiti ca inima nu doare. Durerea e resimțita in alte zone ale corpului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Sunt 4 semne de alarma: 1. Durerea precordiala "clasica": durere toracica anterioara intensa, cu caracter de constrictie, presiune, arsura, greutate, strangere sau sfredelire ce iradiaza in umarul si bratul stang si care dureaza mai mult de cateva minute. Nu subevaluati posibilitatea…

- Ultimele studii arata ca bolile de inima reprezinta principala cauza a mortii la nivel mondial, iar atacul de cord, infarctul, este afectiunea care cauzeaza decesul in foarte multe afectiuni ale inimii. Infarctul miocardic (IM) sau Infarctul miocardic acut (IMA), numit frecvent…

