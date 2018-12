Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea se simte un barbat implinit, are o familie frumoasa alaturi de Antonia și cei doi baieți, dar și o cariera in plina ascensiune. Artistul se bucura de un real succes in plan muzical, iubește ceea ce face, iar rezultatele nu intarzie sa apara. Recent, le-a transmis prietenilor virtuali ca este…

- Antonia a izbucnit in lacrimi astazi, dupa ce a citit un mesaj pe care l-a primit in privat pe o rețea de socializare. Dupa ce i-au mai trecut din emoțiile traite, “soția” lui Alex Velea a impartașit totul cu fanii sai. Cu toții s-au bucurat pentru frumoasa cantareața. Citește și: Cum a fost fotografiata…

- Antonia și Alex Velea au un motiv de bucurie! Lino Golden, unul dintre baieții pe care “i-au adoptat”, și-a lansat o noua piesa. “Facetime”, melodie la care a colaborat cu artistul Lazy Ed a aparut cu o zi inainte ca Lino Golden sa iși serbeze ziua de naștere. Citește și: Simona Gherghe, replica bizara…

- Alex Velea a primit un mesaj de la Antonia in timp ce se afla in direct. Artistul a impartașit telespectatorilor ce anume i-a reproșat iubita lui printr-un sms. In urma unui material realizat in casa emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine si la greu”, care va incepe la Antena 1 pe 1 octombrie,…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezenta, recent, imagini cu golgheterul FCSB-ului, intr-un cunoscut club din București, unde a petrecut alaturi de mai mulți prieteni. (Scapa de grija banilor, iți platim 5.000$ lunar!) In același club, și-a facut apariția și Omrani, atacantul echipei CFR Cluj.…

- S-a vehiculat ca Antonia ar fi insarcinata, iar luni Alex Velea, iubitul indragitei artistei, a facut dezvaluirea! El a negat ca Antonia va avea, cat de curand, un copil. Cantareața a aparut la un eveniment cu o rochie larga și, imediat, s-a speculat ca o poarta pentru a masca burtica. „Am fost in Shanghai.…