Inelul gastric vă poate ajuta să pierdeti excesul ponderal. Care sunt riscurile la care vă expuneți Foarte mulți oameni care sufera de obezitate severa și morbida apeleaza la o intervenție chirurgicala numita gastric banding sau inel gastric. Aceasta este cea mai cunoscuta si mai raspandita metoda restrictiva care poate avea insa, pe langa rezultate uimitoare, și o serie de complicații care merita cunoscute. Multe dintre persoanele care sufera de obezitate și care nu reușesc sa slabeasca prin umarea unei diete stricte asociate cu activitați sportive, apeleaza la chirurgia bariatrica. Scopul acestui procedeu este de a reduce drastic cantitatea de alimente consumate la o masa. Aceasta se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

