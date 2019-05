Stiri pe aceeasi tema

- Cu 36 de goluri marcate in acest sezon, atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a castigat Gheata de Aur, recompensa oferita celui mai bun marcator al Europei.El l-a devansat pe Kylian Mbappe, de la Paris Saint-Germain, care a marcat 32 de goluri. Al treilea este…

- Kylian Mbappe, principala amenințare pentru detronarea lui Messi Doar francezul ii mai poate „fura" Gheata de Aur Kylian Mbappe (20 de ani) e considerat singurul fotbalist care poate lupta pana in ultima etapa cu Lionel Messi (31 de ani) pentru caștigarea Ghetei de Aur. Hattrick-ul marcat de atacantul…

- Internationalul francez Kylian Mbappe, autorul unui hat-trick pentru Paris Saint-Germain in partida cu AS Monaco (3-1), disputata duminica seara, ramane in cursa pentru castigarea trofeului Gheata de Aur, acordat celui mai prolific marcator al sezonului in campionatele din Europa. In urma acestei triple,…

- Paris Saint-Germain iși continua marșul spre titlul din Ligue 1. Echipa lui Thomas Tuchel a obținut a 26-a victorie in actuala ediție a campionatului din Franța: 1-0 cu Toulouse (etapa 30). Kylian Mbappe a fost inca o data decisiv pentru parizieni, marcand unicul gol al meciului in minutul 74.

- Lionel Messi, capitanul Argentinei a jucat din nou pentru albicelești, dar a acuzat dureri in zona pubiana și va rata amicalul cu Maroc, de marți. Opt luni. Atat a stat Leo Messi departe de "naționala" Argentinei. Dupa eliminarea din "optimile" Mondialului (3-4 cu Franța), capitanul albicelest a decis…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) sunt principalii pretendenti la castigarea trofeului Gheata de Aur, atribuit la finalul fiecarui sezon celui mai bun marcator din campionatele de fotbal din Europa.Messi, care a cucerit Gheata de Aur de cinci…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) si francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) sunt principalii pretendenti la castigarea trofeului Gheata de Aur, atribuit la finalul fiecarui sezon celui mai bun marcator din campionatele de fotbal din Europa. Messi, care a cucerit Gheata de Aur de cinci…

- Lionel Messi este lider in clasamentul pentru Gheata de Aur, care recompenseaza golgheterul Europei, dupa ce a inscris de trei ori in meciul FC Sevilla - FC Barcelona, informeaza marca.com, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Lovitura de teatru in privința pensiilor romanilor! Reacție exploziva…