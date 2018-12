Stiri pe aceeasi tema

- Boli de ochi # 1: Macularea degenerativa Aceasta boala afecteaza si apoi distruge partea centrala a retinei, facand foarte dificila citirea sau sofatul. Cu timpul, tesuturile maculare se distrug gradat, iar retina nu mai poate trimite catre creier imaginile corespunzatoare. Simptomele pot include…

- La nivel mondial, la ora actuala, exista 425 de milioane de persoane cu diabet zaharat. Se estimeaza ca, pana in anul 2045, numarul acestora va crește la 629 milioane de persoane cu diabet zaharat. Conform studiului PREDATORR, demarat in anul 2013, 11.6 % din populația Romaniei, adica aproximativ 2…

- Peste 800.000 de persoane sufera de diabet in Romania, iar programul national legat de aceasta afectiune, care a demarat in luna octombrie, va functiona mult mai bine in 2019, a afirmat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a aratat ca se constata o crestere a incidentei acestei boli in randul…

- Familia ta iși verifica periodic glicemia? Daca nu, atunci trebuie sa știi ca 212 milioane de persoane din intreaga lume, adica jumatate din totalul celor cu diabet, nu cunosc ca au aceasta boala. Trebuie sa mai știi ca diabetul poate duce la complicații precum infarct, atac vascular cerebral, orbire,…

- Camille Lagier, in varsta de 29 de ani, a stat trei saptamani infașurata in bandaje, dupa ce a facut injecții cu penicilina pentru a trata o amigdalita. Dupa tratament, Camille s-a trezit cu o necroli...

- Drama unei familii din Salonta, ramasa fara casa si afacere in urma unui violent incendiu, i-a impresionat pe prieteni si cunoscuti, care au hotarat sa ii sara in ajutor. Oamenii s-au mobilizat si au facut apel pe retele de socializare pentru donatii intr-un cont special creat in acest sens.

- Andreea Raicu a vorbit deschis despre depresia care a insotit-o ani buni si despre ideea de copil. Intrebata daca declansarea depresiei are legatura cu absenta unei familii sau a unui copil, vedeta a raspuns ca un copil nu este o jucarie si trebuie sa il faci atunci cand simti si este momentul, nu…