Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Literaturii Romane din Iași a anunțat un proiect editorial inedit care va fi lansat anul acesta la Festivalul Internațional de Literatura și Traducere Iași (FILIT). Cinci dintre cei mai cunoscuți scriitori contemporani romani, cu stiluri diferite, vor continua cinci dintre cele mai…

- Cinci scriitori contemporani au acceptat provocarea de a scrie cate o continuare a unei povesti de Ion Creanga in cadrul proiectului "Creanga 2.0", care va fi lansat la Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi - FILIT (2-6 octombrie). Astfel, Matei Visniec a scris "Capra cu trei iezi…

- Astazi a avut loc conferința de lansare a celei de a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT. Organizatorii au anunțat noutațile și numele invitaților care vor sosi la Iași in perioada 2-6 octombrie 2019. La FILIT 2019 va aparea proiectul editorial Creanga 2.0,…

- La aceasta editie a FILIT va aparea proiectul editorial Creanga 2.0 - o colectie de cinci volume semnate de scriitori contemporani. Matei Visniec - Capra cu trei iezi 2.0 Bogdan Alexandru Stanescu - Prostia omeneasca 2.0 Veronica D. Niculescu - Harap alb 2.0 Lavinia Braniste - Punguta cu doi bani 2.0…

- „Ziarul de Iasi" a selectat trei cele mai importante, si adreseaza public trei intrebari de maxim interes local si regional premierului. Sunt intrebari pe care i le-am adresat si fostului lider PSD Liviu Dragnea, in timpul vizitei acestuia la Iasi in luna mai, dar care atunci au ramas fara raspuns. …

- Rolul sau de debut a fost Iedul cel Mic din Capra cu trei iezi, de Ion Creanga, in regia lui Manole Al. Foca, profesor de Dictie la Institutul de Teatru „Matei Millo" din Iasi, desfiintat de regimul comunist in 1953 chiar in pragul absolvirii actritei, aceasta nefinalizand studiile universitare. „Avea…

- In sedinta de vineri a Consiliului Judetean, alesii au avut de aprobat si bugetul de venituri si cheltuieli al AquaCaras pe 2019. Proiectul, introdus in procedura de urgenta, a fost aprobat doar de consilierii PSD, liberalii refuzand sa il voteze pe motiv ca nu l-au vazut dinainte. „Incercam…

- Introdus anul trecut de Primaria Cluj-Napoca, primul "functionar public virtual" din Romania, pe numele sau Antonia, va trece in etapa de holograma, dupa ce si-a dovedit din plin eficienta, ajutand 24 de ore din 24 cetatenii in rezolvarea problemelor pe care le au cu municipalitatea. Proiectul "Antonia"…