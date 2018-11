Inedit: piesă anti-corupție la Teatrul ”Tudor Vianu” Elevii giurgiuveni care s-au clasat pe primele locuri in cadrul concursului de piese de teatru pe tema anticoruptiei, concurs initiat de Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu au fost recompensati cu permise de acces gratuit la toate spectacolele ce vor fi jucate de Teatrul Tudor Vianu pe parcursul anului viitor, iar piesa castigatoare a fost pusa in scena de actorii teatrului giurgiuvean. „Premierea pieselor castigatoare ale Concursului de educatie anticoruptie prin teatru, intitulat sugestiv „Curat murdar, coane Fanica!”, initiat pe parcursul anului 2018, de Serviciul Judetean Anticoruptie… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

