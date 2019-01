Stiri pe aceeasi tema

- A nins mult și in Munții Apuseni. Stratul de zapada ajunge pana la 2 metri in unele masive montane. Pe Vf. Bihor, cel mai inalt din Muntii Apuseni, zapada viscolita a creat peisaje de poveste. Zapada cazuta in ultimele saptamani si viscolul din ultimele zile au creat peisaje spectaculoase in Muntii…

- Locurile pitoresti, aflate la distanta de statiunile clasice, mult prea aglomerate, sunt din ce in ce mai apreciate de turistii care vor sa se relaxeze, potrivit stirileprotv.ro. De pilda la Vidra, un sat ascuns in Muntii Apuseni, preturile pentru cazare sunt chiar și cu o treime mai mici decat in zonele…

- Meteorologii de la ANM au anunțat ca riscul producerii avalanțelor este insemnat, in mai multe masive, pana sambata seara, la altitudini de peste 1.800 de metri, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac zapada are aproape un metru si jumatate, iar la Sinaia depaseste jumatate de metru.Meteorologii…

- Micuța bisericuța din stațiunea montana Straja pare desprinsa dintr-un loc dumnezeiesc. Zapada așternuta in ultimele zile a dat o aura divina micuțului locaș de rugaciune din munte. Turiștii care s-au aflat in stațiunea montana Straja nu au luat doar partiile cu asalt, ci și micuța bisericuța din…

- Opt judete se afa miercuri dimineata sub avertizare cod galben de vant pana la ora 10:00, anunța ANM. In zona de munte peste cota 1800 m a judetelor Valcea si Gorj a fost instituit codul galben pana la ora 10:00, fiind semnalat vant cu viteze de 90...100 km/h ce spulbera zapada, reducand vizibilitatea…

- Salvamontistii din Vatra Dornei recomanda turistilor responsabilitate si atentie pe Muntii Calimani, Giumalau, Bistritei si Suhard deoarece pe creste exista acumulari mari de zapada. Salvamontistii amintesc ca anul trecut pe 1 Decembrie au fost trei accidente mortale in avalansa.

- Joi, 22 noiembrie, incepand cu orele 11:00, jandarmii montani din Cavnic in colaborare cu Asociatia „CAVNICarii ” din localitate s-au deplasat in zona montana numita Pietrele Soimului, unde au desfasurat activitati privind marcarea aniversarii Centenarului Marii Uniri. Cu acest prilej, pe o stanca…

- Vremea s-a schimbat radical in Muntii Apuseni, in judetul Bihor, unde, dupa temperaturile de vara de saptamana trecuta, miercuri a cazut prima zapada. La altitudini mari a nins viscolit, pe Varful Bihor, aflat la o inaltime de 1.849 metri, zapada depasind 20 de centimetri.