Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol al Energiei si Mediului, Teresa Ribera, a anunțat vineri ca renunța la una dintre cele mai controversate taxe care se aplica in aceasta țara, „taxa pe soare”. Spania are cele mai mari facturi la electricitate din Europa.

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania și Republica Moldova.”Din cele 377 sectii de votare…

- "Dupa Irlanda, Flandra ar fi cea mai afectata" de o iesirea a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord negociat ("no deal"), a declarat luni ministrul-presedinte flamand Geert Bourgeois in declarația sa din septembrie catre Parlamentul flamand. "Decizia suverana" a britanicilor de a parasi…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou joi Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul, relateaza AFP. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…

- O nava cu imigranți a acostat pe o plaja de lux din Spania in plina zi, iar cei in jur de 50 de marocani aflați la bord au fugit spre un hotel din zona sub privirile terifiate ale turiștilor, scrie Daily Mail. Cei aflați pe plaja Barrosa din zona Costa de la Luz din sudul Spaniei, au vazut sambata,…

- Autoritatile din Italia si Spania au refuzat luni sa primeasca o nava umanitara cu 141 de miganti salvati din Marea Mediterana, provocand o alta disputa la nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste salvarea migrantilor.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat ca trupul neinsufletit al romancei care a fost ucisa in aceasta luna in Spania a fost repatriat, urmand ca luni, Cristina sa fie inhumata. Au fost demarate si procedurile pentru aducerea in tara a celor fetite ale romancei.

- Prim-ministrul Irlandei, Leo Varadkar, efectueaza marti o vizita oficiala in tara noastra, ocazie cu care va avea intalniri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, dar si cu prim-ministrul Viorica Dancila, informeaza agerpres. * Presedintele Klaus…