Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii martie, magazinul IKEA din București ofera o noua sursa de rasfaț pentru interioare - colecția limitata OMEDELBAR, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume; Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna…

- Valentin Lapa sau Valy, cum ii spun prietenii, este un brasovean cu o poveste de viata demna de un roman. Fost boxer si rugbyst de performanta, Valy a incercat fel de fel de meserii: croitor, paznic, manager de restaurant, muncitor in constructii, hostess, ospatar, ajutor de bucatar si, in final, bucatar…

- Valentin Strugaru este un antreprenor care a reusit sa schimbe notiunea de clatita pentru publicul roman. In 2016, a deschis primul restaurant de clatite din Bucuresti, Maison des Crepres, un concept de business destul de curajos pentru piata din Romania. Cum i-a venit ideea, ce inseamna sa implementezi…

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Grosimea stratului…

- Ilinca Bacila, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti in cadrul finalei Eurovision Romania 2018. Membra juriului de anul acesta, care a reprezentat Romania la Eurovision 2017, alaturi de Alex Florea, cu piesa „Yodel It!“, a pregatit un moment special pentru in care…

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, piesa compusa integral de artista in limba spaniola și produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss. Videoclipul a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat…

- Orașelul Cunoașterii, primul muzeu interactiv din Romania dedicat științei, aniverseaza 4 ani și organizeaza sambata, 17 februarie, un eveniment special dedicat științei. In intervalul 10.30–18.00, vizitatorii vor putea participa la un program complex care cuprinde ateliere, spectacole de știința și…

- Seria cuprinde 4 DVD-uri cu cele mai indragite spectacole de opera pentru copii! Din 21 februarie ai DVD-ul cu spectacolul Hansel si Gratel, un basm musical dupa celebra poveste scrisa de Fratii Grimm. Vezi pe DVD un spectacol magic pentru toate varstele! Muzica, balet, culoare, decoruri magice ……

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, iși aduce fetița de un an și șase luni la București pentru ca ”nu mai poate de dorul ei”, iar micuța sufera și ea ”dupa mami”, fiind foarte fericita cand o vede. ”Am o fetița de un an și șase luni. Am adoptat-o din spitalul meu, cand micuța avea o luna. Acum avem…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, piesa compusa integral de artista in limba spaniola și produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss. Videoclipul a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat…

- Bilete de tren la jumatate de pret vor fi puse in vanzare de CFR Calatori pe anumite rute pentru zilele de 14 si 24 februarie - Valentine’s Day si Dragobete -, iar indragostitii vor putea face, in aceste zile, declaratii de dragoste la megafonul din Gara de Nord din Bucuresti.Citește și: Autoritatile…

- Daca nu știai cu ce sa-ți surprinzi jumatatea, Rihanna iți da o idee la indemana. Superstarul a lansat o colecție de șosete classy cu accente vintage, create special pentru ziua indragostiților. Colecția se numește “#coldhearted” și a fost creata in colaborare cu firma Stance. Colecția conține trei…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018 noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite emoție și reușește sa…

- Deoarece face furori cu colecția ei de rochii din pene de paun, designerul albaiulian Ioana Șuteu – invitata sa participe la Dubai, la cel mai mare festival de moda din lume • La Carolina Fashion Kids, ea a adus primavara in sufletul spectatorilor prin naturalețe, farmec și culoare La finele saptamanii…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- Fostul ministru al economiei, Varujan Vosganian, a avut parte de un debut inedit in lumea teatrului! Armine Vosganian a lucrat foarte mult la spectacolul "Magazinul de Sinucideri" de Jean Teul, care a putut fi vazut la Teatrul de Comedie din Bucuresti. Numele piesei ii face pe multi sa simta fiori reci…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Consiliul Județean Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și colecționarul ing. Cristian Dumitru, București, va invita vineri, 2 februarie 2018, ora 12:00, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la deschiderea expoziției „TRENCH ART ‒ ARTA TRANȘEELOR”. In anul in care…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- James Corden a acaparat camerele video in timpul decernarii premiilor Grammy, dar in culise lumina a fost pusa doar pe Kendrick Lamar și Jay-Z. Cele doua mega staruri hip-hop le-au facut pe vedete precum Lady Gaga, Lorde, Jerry Seinfield și Rihanna sa treaca de la gelozie chiar la nervozitate, eclipsandu-le…

- Ambasada SUA la Bucuresti si Biblioteca Judeteana “Ionita Scipione Badescu”, institutie de cultura in subordinea Consiliului Judetean Salaj, inaugureaza marti, 30 ianuarie, de la ora 8.30, “Raftul Amercian” (American Shelf), la Sectia Tineri si adulti, din Cladirea Transilvania. “American Shelf” reprezinta…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International “Henri Coanda” Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului “Ciocarlia”. Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Nuntiul apostolic in Romania, Miguel Maury Buendia, si-a exprimat speranta, marti, la intalnirea anuala a presedintelui Klaus Iohannis cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca noul an va aduce intelegere interna si armonie in Romania, punctand ca acest lucru este posibil daca oricine…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite, informeaza Agerpres.ro. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele Justitia furata si a reunit oameni care, timp de 20 de minute,…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- Fostul senator UDMR a lansat pe Facebook o chemare la mitingul de sambata din Capitala, anuntand inchirierea unui autobuz. "Pe 20 ianuarie, la Bucuresti, la miting. Nori negri se aduna: premierul desemnat a declarat ca sprijina total contrareforma din justitie. Pe 20 ianuarie sa aparam cat mai multi…

- La inceputul lunii martie, la Sala Palatului din Bucuresti, va avea loc un concert in memoria regretatei Madalina Manole, care s-a sinucis in urma cu opt ani, chiar in ziua cand implinea varsta de 43 de ani.

- De la un cabinet aflat la parterul unui bloc, cu doua scaune si aspiratia de a înfrumuseta zâmbete, tinerii medici stomatologi Klodian si Monica Hazizi au ajuns la o clinica integrata tip boutique, Denttaglio Clinic, orientata pe stomatologia digitala. Firma are afaceri de 200.000 de…

- 33 de sedinte CLM – 12 ordinare si 21 extraordinare – si 520 de hotarari adoptate. Acestea sunt principalele coordonate ale activitatii Consiliului Local Municipal din 2017. Potrivit primarului Gheorghe Falca, cele mai multe dintre hotararile adoptate – 136 – au legatura cu patrimoniul, 51 cu resursele…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- Noaptea dintre ani va fi aglomerata pentru artiștii craioveni. Mai multe vedete ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase” vor urca pe scena de Anul Nou, urmand a sarbatori intrarea in 2018 la Revelionul artiștilor, eveniment organizat de mai mulți ani in prima parte a lunii ianuarie. Viața de artist…

- Aprozimativ 700 de magistrați au fost prezenți la protestul inedit de luni dupa-amiaza, de la Palatul de Justitie. Judecatori și procurori de la mai multe instante si parchete din tara au fost pe scarile de la Curtea de Apel din București.Manifestarea, desfasurata in liniste, a durat circa…

- Le vedem impecabile pe scena, la televizor sau in reviste, dar pana la urma, vedetele sunt tot oameni. Mitul perfecțiunii lor e doar ... un mit, deși foarte multe femei le au drept modele și devin complexate prin comparație...

- Cateva mii de persoane i au adus un ultim omagiu regelui Mihai, vineri, pana la pranz, in cea de a doua zi de doliu national, informeaza Agerpres.ro. Printre cei care au venit la Palatul Regal din Bucuresti s a numarat si Lascar Duiliu Zamfirescu, fost coleg de scoala al fostului suveran. Mii de oameni…

- A fost noapte de pelerinaj la Palatul Regal, in Bucuresti, unde - in ultimele 24 de ore - peste 16 mii de romani au ajuns ca sa-si ia ramas bun de la ultimul nostru monarh. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Cele mai mari cheltuieli din totalul celor 3,59 miliarde de lei, care apar in executia bugetara, sunt, asa cum era previzibil, subventiile. Cele mai mari sunt cele acordate pentru transportul in comun (464 milioane de lei) si cele pentru apa calda si caldura (300 de milioane de lei), dat fiind ca,…

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona miercuri traficul rutier in intervalul orar 7,00 - 21,00, cu ocazia unei manifestatii organizata in Piata Victoriei de reprezentantii transportatorilor.Astfel, vor fi instituite urmatoarele restrictii de circulatie: - pentru manifestatia publica,…

- Pictorul giurgiuvean Tudor Filip a donat vineri tablourile pe care le-a pictat de-a lungul vietii si pe care le mai detine in colectia personala, respectiv 50 de tablouri, Muzeului Judetean Giurgiu, in cadrul unei expozitii aniversare organizate cu ocazia implinirii a 80 de ani de viata. “Un asemenea…

- Intre celebra artista Angela Similea și familia Regelui Mihai a existat o legatura mai puțin știuta. Parinții cantareței au lucrat pentru Casa Regala a Romaniei. Angela Similiea, care anul acesta a implinit 71 de ani, este una dintre cele mai apreciate cantarețe din generația de aur a muzicii ușoare…

- Catalin Botezatu s-a gandit sa faca un gest frumos pentru batranii de la un azil din Bucuresti. Designerul le-a facut pachete si le-a daruit de Mos Nicolae. Botezatu i-a indemnat pe toti oamenii sa faca un gest pentru batrani, fie ca le daruieste ceva, fie ca se duce sa le fie alaturi de Sarbatori,…

- Catalin Botezatu s-a gandit sa faca un gest frumos pentru batranii de la un azil din Bucuresti. Designerul le-a facut pachete si le-a daruit de Mos Nicolae. Botezatu i-a indemnat pe toti oamenii sa faca un gest pentru batrani, fie ca le daruieste ceva, fie ca se duce sa le fie alaturi de Sarbatori,…

- Marius Șumudica, antrenorul celor de la Kayserispor, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și a spus ca l-ar aduce la echipa pe atacantul de 26 de ani al celor de la FCSB, cu care a lucrat la Astra. "Eu am lucrat cu Denis și-l știu mai bine decat oricine. El greșește mult, dar fotbalul romanesc…

- Ies la iveala detalii interesante despre protestatarul #Rezist, care l-a lovit, sambata trecuta, pe batranul de 71 de ani. In varsta de 43 de ani, Sandu Matei, zis "Sandy”, s-a nascut la București.Acesta s-a pensionat la doar 32 de ani, avand o vechime in campul muncii de cinci ani și jumatate.…