Stiri pe aceeasi tema

- O imagine surprinsa de artistul fotograf Nicu Spinu in Iasi a aparut in National Geographic. Cadrul este de pe strada Cuza-Voda. "It was a lovely February night, when it started snowing hard. I grabbed my camera and went out for some street photography. A few shots like this came out", a scris Nicu…

- Bat clopote de nunta in lumea muzicii populare! Daniel Dogaru, un cunoscut si apreciat ceteraș din Maramureș, este gata sa spuna adio burlaciei. In urma cu o zi, artistul si-a cerut in casatorie iubita, dupa doar 4 luni de relatie! S-au cunoscut in Timisoara, iar acum se pregatesc de nunta! Și are și…

- Liceul de Informatica „Grigore Moisil" este partener intr-un proiect despe invatarea axata pe realitatea virtuala si realitatea augmentata in valoare de peste 250.000 de euro. Proiectul Erasmus+ este intitulat „Inovatie in scoala viitorului prin utilizarea realitatii virtuale si augmentate in formare…

- Spectacolul de ieri este primul dintr-un turneu prin tara. Vlad Grigorescu va ajunge cu un nou show la Buzau, pe 11 noiembrie, pe 17 noiembrie va avea spectacol la Slobozia, iar pe 5 decembrie la Craiova. Aproape intreg spectacolul a fost realizat impreuna cu publicul. La fiecare nou truc, Vlad Grigorescu…

- Nunta mare la Iasi! Alexandru Toader (30 de ani), fiul cel mare al lui Tudorel Toader (ministrul Justitiei), si Bianca Tiron (28 de ani) si-au pus pirostriile la Biserica “Sfântul Sava&".

- Profesorul universitar Nicolae Hurduc, propunerea pentru ministerul Cercetarii și Inovarii, a uimit pe toata lumea cu declarația facuta intr-un interviu acordat in luna septembrie. Acesta a ținut sa precizeze ca nu accepta teoria evoluționista conform careia omul se trage din maimuța și ca prefera „o…

- Tinerii care se casatoresc vor trebui sa declare, intr-un formular, toate cheltuielile pe care le fac, de la plata fotografului, a muzicanților și pana la costurile legate de meniu și sala in care se desfașoara petrecerea. „Va solicitam informații despre persoane fizice/Intreprinderi Individuale, Persoane…

- Ionuț Alexandru Toader a participat la examenul pentru un post de notar in municipiul Iași, insa, acesta a pierdut ocazia de a avea propriul cabinet. Pe primul loc s-a clasat Roxana Adiana Cojocaru, care a obținut nota finala 9,29, urmata de Andreea Fandache (9,17), Ionuț Alexandru Toader (9,02) și…