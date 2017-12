Stiri pe aceeasi tema

- Contrabandiștii de țigari folosesc drone pentru a introduce in țara marfa de contrabanda. Frontieriștii de la Sighetu Marmației au prins in flagrant o astfel de grupare și au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare dupa ce suspectul care trebuie sa intercepteze țigarile a fugit. Polițiștii…

- Toti romanii asteptau acest anunt care parea ca nu mai vine. Ei bine, ministrul de Interne, Carmen Dan a anuntat ca aderarea noastra la spațiul de libera circulație va fi facut, in sfarșit. Carmen Dan a aratat ca Romania merita sa adere la Schengen avand in vedere modul corect de punere in aplicare…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Sectorul PF Sarasau, au descoperit, in timpul noptii de sambata spre duminica, un transport de tigari de contrabanda aduse in tara cu ajutorul unei drone, se arata intr-un comunicat remis Agerpres. Potrivit…

- Intr-o epoca aflata sub semnul celor mai moderne echipamente, traficanții de țigari recurg la ajutoare de nadejde pentru a-și trece marfa de contrabanda dintr-o țara in alta. Mici aparate de zbor fara pilot iau locul caraușilor și al catarilor și transporta mii de țigarete peste granița pe calea aerului.…

- Politia Romana, cu sprijinul unui operator autorizat, a distrus 1.280 de kilograme de droguri de risc si de mare risc, substante stupefiante confiscate in dosare penale din ultimii ani.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește…

- Azi noapte, in jurul orei 01:00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Sarasau – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au sesizat un zgomot produs de o drona care a traversat frontiera din Ucraina in Romania. Dupa monitorizarea traseului dronei si cercetarea zonei, in apropierea frontierei de stat…

- Cetateanul ucrainean Viacheslav S., in varsta de 50 ani, care conducea un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Polonia a fost verificat vineri dimineața, la P.T.F Valea lui Mihai, pe sensul de ieșire din tara. In urma controlului la frontiera, politistii au descoperit ascunse,…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- România va fi în doliu național de mâine, timp de trei zile. Din respect pentru personalitatea regelui Mihai I, cei prezenți la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu suveranului sunt rugați sa respecte mai multe reguli.

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse in sticle cu vin, se arata intr-un comunicat transmis luni de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Galati.…

- Polițiștii de la frontiera de nord a țarii au gasit in urma unui control de rutina, peste 80 de kilograme de chihlimbar, ascunse intr-o autoutilitara. Polițiștii de frontiera de la Petea, din județul Satu Mare, au depistat doi barbati care au incercat sa scoata din tara peste 88 kg de chihlimbar, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politie Frontiera Sarasau au descoperit ascunse intr-un saivan, situat in apropierea granitei cu Ucraina, aproximativ 11.900 de pachete cu tigari, de proveniența ucraineana, in valoare de 140.000 lei. In data de 5 decembrie a.c., un echipaj al poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit peste 10.000 de tigarete, pe care doi barbati incercau sa le introduca ilegal in Romania, ascunse in rezervorul autovehiculelor pe care le conduceau.

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritatilor competente o tanara din Sighetu Marmației, pe numele careia era emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 05.00,…

- Potrivit unui comunicat de presa de luni al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, politistii de frontiera de la Moravita, in cooperare cu colegii lor de la Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, au au oprit pentru control, pe DN 57, pe ruta Gherman–Moravita, un autoturism…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean camerunez care a incercat sa iasa din Romania folosindu-se de documentele de identitate ale unui conational cu scopul de a ajunge in Franta, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea. Citeste…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului PF Vicovu de Sus, jud. Suceava, au descoperit, vineri, 17 noiembrie, mai multe colete cu țigari de contrabanda in valoare 169.000 de lei. Țigarile au fost gasite in apropierea frontierei de stat, intr-un autoturism marca Mitsubishi Shogun, fara numere de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 000 de pachete cu tigari, in valoare de 235.800 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In urma acțiunilor, trei cetațeni romani sunt cercetati…

- Polițiștii au confiscat peste 1.600 de țigarete de contrabanda, in cadrul unei acțiuni desfașurate pe raza municipiului Turda. La data de 15 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda

- Circa 1.400 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, in valoare totala de peste 80.000 de lei, pe care un barbat a incercat sa le introduca ilegal in Romania, au fost descoperite de politisti in cala unui autocar, la punctul de trecere a granitei de la Giurgiu, au informat miercuri…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat un cetatean moldovean, care a incercat sa introduca ilegal in Romania, peste raul Prut, 1.845 pachete cu tigari de contrabanda, ce urmau sa ajunga pe piata neagra din Romania.

- Pe 6 noiembrie, dupa lasarea serii, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (Autostrada) – Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieși din țara cetațeanul angolez Samuel M., in varsta de 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Austria. Alaturi de acesta, in autoturism se aflau…

- Nu mai putin de 573 de grame de grame de substanta vegetala, despre care se crede ca ar fi canabis, au descoperit politistii de frontiera din Sarasau in bagajele unei persoane care se afla intr-un autocar ce circula pe ruta Romania – Spania. Barbatul de 40 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand…

- Cei doi polițiși din Satu Mare, Antim Benchiș și Ionuț Cherecheș, care au salvat viața a doua persoane dintr-un apartament in flacari au fost declarați polițiștii zilei din Romania. Azi, 3 noiembrie, la ora 00.10, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați…

- PENALI… In ultima perioada, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit la controlul de frontiera 59 carti de identitate cu insemnele autoritatilor romanesti ce s-au dovedit a fi false. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in luna octombrie,…

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova efectueaza 3 percheziții la persoane banuite de contrabanda cu țigari. 3 persoane vor fi conduse la audieri. La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova efectueaza 3 de percheziții, la domiciliile unor persoane banuite…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au fost nevoiți sa traga focuri de avertisment pentru a opri un tanar aflat volanul unei mașini, pline cu țigari de contrabanda. Polițiștii maramureșeni au fost obligați sa foloseasca armamentul din dotare pentru a opri un tanar care avea mașina plina cu țigari de…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat douazeci de cetateni din Iran, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Șoferul mașinii a declarat ca nu știa de prezența migranților cu care a incercat sa treaca vama Nadlac. Polițiștii…

- Dupa accident soferul de origine araba a luat-o la fuga chiar daca era ranit in incercarea de a scapa de politisti. A fost prins imediat pe un camp din apropiere si transportat de urgenta la spital. Politistii au deschis un dosar penal pe numele soferului. Victima, in varsta de 21 de ani,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 26.000 de pachete cu tigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 18 octombrie a.c., la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Peste 26.000 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite de politistii de frontiera in ultimele 24 de ore pe granita cu Ucraina, atat ascunse in autoturismele unor persoane care treceau punctele de frontiera, cat si in masina abandonata a unui contrabandist, informeaza un comunicat de…

- Politistii de frontiera au depistat 8 cetateni din Iran și 3 din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Grupul, din care faceau parte și copii, era ajutat de doua calauze din Turcia, cercetate acum pentru trafic de migranți. Migranții, din Irak și Iran, incercau, cu…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de FrontieraSighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 18.532 pachete cu țigari in valoare de 201.300 lei. Doi barbati sunt cercetati de catre politistii…

- Un barbat de 38 de ani, din Ucraina, a platit cu o mașina și 7.000 de lei pentru țigari de contrabanda de 2.000 de lei pe care le avea ascunse in roata de rezerva a autoturismului. Sergii S. s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de intrare in țara, conducand un autoturism…

- Cinci cetațeni irakieni – mama, tata și trei copii – solicitanți de azil in Romania, au fost depistați de polițiștii de frontiera legitimandu-se cu acte de calatorie ce aparțineau unor cetațeni maghiari. Cei cinci calatoreau cu un microbuz in care se aflau și trei cetațeni maghiari – in fapt cei…

- In data de 6 octombrie, pe timpul desfasurarii unor misiuni in zona de responsabilitate, un echipaj mobil din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures a depistat, in curtea unui imobil de pe raza localitatii de frontiera Viseu de Sus, judetul Maramures, un autoturism in care…

- Joi, 5 octombrie, in contextul derularii activitatilor dispuse in cadrul planului de actiune elaborat in scopul intensificarii actiunilor de prevenire si combatere a contrabandei cu tutun si produse din tutun la nivelul frontierei de stat si pe intreg teritoriul national, politistii maramureseni au…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 48 de ore, aproximativ 13.000 pachete cu țigari, in valoare de 153.000 de lei, in cadrul mai multor acțiuni desfașurate in zona de competenta. In data de 6 octombrie a.c., pe timpul desfașurarii unor…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ( ITPF) Sighetu Marmatiei au confiscat, in urma unor actiuni intreprinse pe raza localitatilor Sarasau si Valea Viseului, situate in vecinatatea frontierei de stat romano-ucrainene, 28 de colete cu tigari, in valoare de 216.300…

- In urma unor perchezitii efectuate astazi, oamenii legii au gasit un adevarat arsenal la domiciliile a doua persoane suspectate de contrabanda calificata si nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

- Mai multe persoane care intentionau sa patrunda ilegal in Spatiul Schengen au fost depistate, in ultimele zile, de politistii de frontiera din vestul tarii. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea transmis, luni, AGERPRES, doi cetateni din Kosovo…

- Politistii de frontiera au descoperit noua colete cu tigari de contrabanda de provenienta ucraineana ascunse intr-un saivan de oi din comuna maramureseana Sarasau, localitate de frontiera cu Ucraina, a declarat, joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei…

- Politistii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (I.T.P.F.) Sighetu Marmatiei, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Maramures, impreuna cu jandarmi din cadrul IJJ Maramures, au efectuat 18 perchezitii domiciliare, in diferite localitati din judet,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, impreuna cu jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, au efectuat 18 percheziții domiciliare, in diferite localitați de pe raza județului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat in 26 septembrie, in jurul orei 09:00, noua persoane din Irak care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un spațiu special amenajat in podeaua remorcii unei autoutilitare marca Fiat,…

- * Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, ascunsi in paravantul unui camion condus de un cetatean turc, doi cetateni sirieni și un cetațean iranian care intentionau sa intre ilegal in țara. * Șoferul camionului, care i-a ajutat pe cei trei cetațeni sa se ascunda in mijlocul de transport,…