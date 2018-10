Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre handbaliștii clubului CSM București s-au pregatit in mod deosebit pentru Halloween. Sunt lideri in Liga Naționala și au vrut sa demonstreze ca sunt ”neinfricați”. Handbaliștii de la CSM București nu se sperie nici de adversarii din campionat, dar nici de vampiri sau strigoi, așa ca s-au…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe CS Universitatea Cluj-Napoca, scor 34-27 (18-13), marti, in deplasare, intr-o partida din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a dominat meciul de la un capat la altul si a condus chiar la 11 goluri, 33-22 (53), impunandu-se in cele…

- Campioana CSM Bucuresti a surclasat-o pe CS Magura Cisnadie, medaliata cu bronz in editia trecuta, cu scorul de 36-19 (17-10), sambata, in Sala Rapid, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a facut unul dintre cele mai bune jocuri ale sale in acest sezon si s-a impus…

- Campioana CSM București a invins Braila, scor 35-23, și a depașit la golaveraj echipa din Valcea, cele doua formații urmand sa se intalneasca in etapa viitoare. SCM Rm. Valcea și CSM București continua duelul pentru primul loc in Liga Naționala, cele doua echipe trecandu-și in cont ieri, victoriile…

- Patru jucatoare de la SCM Ramnicu Valcea au fost convocate la echipa nationala de senioare, care va sustine un stagiu de pregatire in Capitala in perioada 23-30 septembrie 2018. Astfel, YULIYA DUMANSKA, RALUCA BACAOANU si CRISTINA FLORICA vor fi prezente la lotul A, iar DIANA CIUCA la lotul B. Succes,…

- Dupa o perioada de pregatire de aproximativ doua luni de zile, echipa de handbal a Universitatii Suceava intra din nou in focul competitiilor oficiale, vineri, de la ora 18.00, in prima etapa a noului sezon din Liga Nationala, cand va primi vizita celor de la CSM București. Pentru aceasta partida, ...

- Ce mod e mai potrivit pentru a celebra culorile toamnei, daca nu prin muzica? Radio Romania Muzical, dar și cu Orchestrele și Corurile Radio Romania, ii invita pe bucureșteni sambata, 8 septembrie, incepand cu ora 19:00 sa participe la un concert special. Acesta va fi susținut de Orchestra de Camera…