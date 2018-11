INEDIT! Combustibil obținut din pește mort Resturile de pește, amestecate cu alte deșeuri organice, vor fi utilizate pentru a genera biogaz, care apoi va fi lichefiat și utilizat in locul combustibililor fosili de catre agenția de croaziera Hurtigruten. Combustibilii fosili utilizați in transportul pe ocean reprezinta o problema tot mai mare, deoarece polueaza mai mult decat combustibilii pentru vehiculele terestre, care emit sulf și alți contaminanți. Combustibilii contribuie la poluarea aerului, dar și la schimbarile climatice. Transformarea navelor pentru a utiliza biogazul va reduce emisiile de poluanți și emisiile de gaze cu efect… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

