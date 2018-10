Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP. ''Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate de Damasc cu implicarea…

- Douazeci si patru de persoane au fost ucise si alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oras in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial, citat de AFP, titrat de Agerpres. “Numarul martirilor ucisi in atacul terorist se ridica la 24,…

- Dupa ce Moscova a anunțat primele masuri, dupa doborarea avionului militar rusesc in Siria , a aparut și reacția SUA. Astfel, secretarul de stat american Mike Pompeo (FOTO) si-a exprimat marti, 18 septembrie, ”durerea in legatura cu moartea echipajului avionului rusesc doborat” accidental in Siria de…

- Aeroportul Internațional din Damasc a fost lovit de rachete lansate din Israel, a transmis agentia oficiala de presa Sana, citata de Agerpres. Atacul izraelian a declansat raspunsul apararii antiaeriene siriene. „Apararea noastra antiaeriana a raspuns unui atac israelian cu rachete impotriva aeroportului…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, s-a intalnit luni, la Damasc, cu omologul sau sirian Walid Muallem, pe fondul amenintarii unei ofensive de anvergura a fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra provinciei Idlib, ultimul mare bastion al rebelilor, relateaza AFP. …

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat reprezentanti ai mai multor tari occidentale si din Orientul Mijlociu la o reuniune pe 14 septembrie la Geneva, consacrata viitoarei Constitutii siriene, a anuntat marti ONU, relateaza AFP. Staffan de Mistura a convocat deja o reuniune pe 11 si…

- Ministrul iranian al Apararii, aflat intr-o vizita in Siria, a semnat un acord de cooperare militara si in vederea reconstructiei, care sporeste rolul Iranului in aceasta tara dupa razboi, a anuntat luni presa iraniana, relateaza AFP. ”Siria iese treptat dintr-o perioada de criza, pentru a intra in…