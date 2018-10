Stiri pe aceeasi tema

- Esecul suferit in etapa trecuta la Medias, 0-1 cu Gaz Metan, dupa un gol primit in prelungiri, nu i-a descurajat pe jucatorii Politehnicii. Fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican sunt la doua puncte de un loc de play-off si nu iau in calcul decat un succes

- Poli Iasi a platit scump esecul de la Medias, cu Gaz Metan (0-1). Pe langa cele trei puncte puse in joc, Flavius Stoican a pierdut si doi jucatori importanti pentru disputa de vineri, din Copou, de la ora 21:00, cu Viitorul

- Politehnica Iasi pregateste meciul cu Viitorul Constanta, din etapa a XI-a a Ligii I de fotbal, care va avea loc vineri, pe stadionul "Emil Alexandrescu". La disputa cu trupa lui Gica Hagi, iesenii nu vor putea conta pe Kamer Qaka si Andrei Sin. Ei au incasat in partida de la Medias, de duminica, al…

- Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași, a digerat cu greu eșecul pe care echipa sa l-a suferit in aceasta runda in minutele de prelungirea ale partidei de la Mediaș cu Gaz Metan. „Cred ca a fost un meci echilibrat, nu unul spectaculos. Doua echipe care si-au dorit victoria.…

- Primul meci de duminica din etapa cu numarul 10 a Ligii I Betano se va disputa pe stadionul din Medias, de la ora 16:00, intre Gaz Metan si Poli Iasi. In sezonul trecut, cele doua formatii s-au intalnit de doua ori, iar moldovenii au amintiri frumoase pe arena adversarei de azi. In...

- Politehnica Iasi sta ceva mai linistita in perioada de intrerupere a Ligii I, succesul de luni contra Concordiei Chiajna scotand echipa ieseana de pe locurile retrogradante. Victoria, absolut necesara pentru depasirea momentelor de impas generate de evolutiile modeste din start, a fost logica, Iasul…

- Dinamo a pierdut dramatic la Medias, scor 3-2. Dupa ce au fost condusi, elevii lui Bratu au reusit sa revina prin golurile lui Salomao si Robert Moldoveanu, dar au primit doua goluri in doua minute (56 si 58), astfel ca au ”scapat printre degete” cele trei puncte care i-ar fi...

- Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a declarat la conferința de presa premergatoare confurntarii de astazi de la Mediaș cu Gaz Metan, meci care va conta pentru etapa a III-a a Ligii I, ca iși dorește ca elevii sai sa nu mai repete greșelile pe care le-au facut in meciul…