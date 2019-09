Industria uleiului de palmier este considerata responsabila pentru cel putin 39% din suprafata forestiera distrusa in insula Borneo, teritoriu recunoscut pentru bogata sa biodiversitate, in perioada 2000-2018, potrivit datelor unei firme de cercetare din Indonezia, informeaza joi Reuters. Informatiile colectate de Centrul pentru cercetare internationala in domeniul forestier (CIFOR), publicate luna aceasta in cadrul atlasului defrisarilor din Borneo, vin in contextul in care o pacla de fum, provenind de la incendiile din Borneo si din alte regiuni ale Indoneziei, se raspandeste pe teritoriul Asiei…