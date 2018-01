Industria tutunului, in fata unei posibile revolutii. Reportaj in centrul de cercetare Philip Morris din Elvetia

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare in familia Cristinei Vasiu! Mama acesteia, Daniela, implinește, astazi, 46 de ani, iar cantareața nu iși mai incape in piele de fericire. Deși se afla departe de țara, in Statele Unite ale Americii, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Petre Apostol In urma cu noua ani, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan reprezenta una dintre speranțele Romaniei, ajungand pe locul al doilea in clasamentul internațional al junioarelor. Dar, ascensiunea sa in tenisul mondial profesionist, deși una constanta, a fost anevoioasa. Motivația și determinarea…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, Jeanette Epps, care urma sa devina primul astronaut afro-american din echipajul Statiei Spatiale Internationale (ISS), a fost retrasa de NASA din misiune, cu doar cateva luni inainte de lansarea in spatiul cosmic, scrie BBC. Jeanette Epps ar fi trebuit sa…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Producatorul american de automobile General Motors planuieste sa lanseze o masina autonoma fara volan sau pedale pana anul viitor, dupa cum oficialii sai au anuntat astazi in cadrul unui eveniment organizat in Statele Unite ale Americii.

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a deschis o ancheta in cazul lui Russell Simmons, acuzat de viol de mai multe femei. Producatorul muzical a reafirmat ca respinge acuzatiile si a anuntat ca isi va demonstra nevinovatia, informeaza bbc.com.NYPD a anuntat joi ca a deschis ancheta in…

- Dupa acuzațiile de intruziune ale organizatiilor pro-Kremlin in cazul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii, legislativul din Marea Britanie a obținut date cu privire la suma cheltuita de IRA, o asociație care ar avea angajați specializati in propaganda, in cazul Brexit. Suma este…

- Delia face piața pentru Brenciu și Banica jr! Inainte de fiecare ediție “X Factor”, cantareața cumpara fructe exotice și fructe de padure, mixuri de alune și prajituri, pe care le duce in platoul emisiunii și le imparte cu colegii de juriu. Iar acesta nu e singurul lucru pe care-l deconspiram azi din…

- Intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste, la 23 august 1944, prin acceptarea de catre Romania a armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, a deschis ocazia unor abuzuri de neimaginat ale asa zisei Armate Rosii "eliberatoare".

- Uniunea Europeana a importat jucarii in valoare de 7,2 miliarde de euro, in 2016, China fiind principala sursa de unde s-au importat jucarii (85%), exporturile valorand doar 1,5 miliarde de euro. Exporturile Uniunii Europene (UE) catre țarile care nu fac parte din blocul comunitar sunt de…

- Pe 23 augut 1944, Romania a intors armele. A rupt alianta cu Germania si cu celelalte puteri ale Axei. Si a acceptat armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie. A fost un episod decisiv, in care Regele Mihai a jucat un rol esential.

- Consumatorii de cafea sunt feriti de mai multe boli grave. Aceasta este concluzia specialistilor dupa un studiu extrem de amplu. Institutul National de Cercetare a Cancerului din Statele Unite ale Americii spune adultii care beau cafea normala sau decofeinizata mor mai tarziu decat persoanele care nu…

- Scrisoarea de oferta si acceptare pentru achizitia sistemelor de rachete Patriot a fost semnata, miercuri, la sediul MApN, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, si a ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, mentioneaza MApN intr-un comunicat remis MEDIAFAX. „Miercuri, 29 noiembrie,…

- Serena Williams (36 de ani) isi doreste sa joace la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din 2018, insa revenirea sa pe teren ar putea fi amanata. Antrenorul Patrick Mouratoglou (47 de ani) nu e sigur ca eleva sa va putea sa realizeze ceea ce si-a propus. Sportiva din Statele Unite ale Americii…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au remis un comunicat de presa in care sustin ca ”Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul Departamentului de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma…

- Bitdefender, cel mai mare producator autohton de software, va produce în fabrica grupului german Zollner din Satu Mare o noua versiune a produsului Bitdefender BOX, destinat securitații dispozitivelor smart din locuințe. Versiunea a doua a Bitdefender BOX, dezvoltata integral de echipa…

- Pe 14 noiembrie 2017, in plina zi, Președintele Moraru a anunțat public ca a mai facut un pas pe drumul lung al reabilitarii Aeroportului de la Alexeni: «Dragi prieteni, in urma cu cateva luni va anunțam despre vizita primita la consiliul județean, din partea reprezentanților unei companii din Statele…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- Inițial s-a crezut ca au fost inregistrate zgomote facute intenționat de marinari pentru a fi depistați. Analizele specialiștilor au dus, insa, la o concluzie trista: sunetele nu provin de pe submarin și sunt de natura animala, probabil emise de o balena. A fost al doilea eșec dupa ce un satelit…

- Cheltuielile militare la nivel global au ajuns anul trecut la 1,69 de trilioane de dolari (1.690.000.000.000), potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace , cu sediul la Stockholm. Conform acestuia, Romania a cheltuit in 2016 mai mult ca niciodata in ultimii zece ani: aproape trei miliarde…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" 265 a acostat luni, 20 noiembrie, in portul militar Mangalia, dupa participarea, in perioada 04 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17, alaturi de nave militare din Bulgaria, Marea Britanie, Romania, Statele Unite ale Americii…

- De ce sufera femeile de balonare mai des decat barbații, iata un mister pe care un specialist gastroenterolog din Statele Unite ale Americii susține ca l-a lamurit. Reclamele la pastilele antibalonare s-au inmulțit cu un motiv: tot mai multe persoane acuza astfel de stari. Curios este ca majoritatea…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- Constantin Botezat, un tanar artist din Chișinau, și-a vernisat propria expoziție „Reflections of the world” la Staten Island Creative Gallery, din New York. Aceasta este a cincea expoziție organizata de catre Constantin Botezat in Statele Unite ale Americii. Expoziția „Reflections of the world” a fost…

- Romania a exportat arme in valoare de peste 100 de milioane de euro, in primele șase luni ale anului 2017, se arata intr-un document al Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX – din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. O parte din acești bani s-au indreptat spre Fabrica de Arme de la…

- Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 4 - 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ-17, realizat o data la doi ani de catre Fortele Navale Turce. Cei 88 de membri ai echipajului…

- "Reprezentantii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York si Atlanta, unde vor avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului Statelor Unite ale Americii, inalti oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de afaceri si ai comunitatii…

- „Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu cei ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii. Aceasta tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si cunoscutii, ne ajuta sa intelegem strategiile lor de supravietuire,…

- Diaspora romaneasca din Spania face obiectul celui mai complex demers de cercetare științifica realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene (UE). Studiul, care debuteaza astazi, 2 noiembrie, la Castellon de la Plana, Spania, este realizat de grupul de cercetare egolab-GRAFO, din cadrul Universitații…

- Halloween 2017 | Istoria sarbatorii. Traditii si obiceiuri Halloween-ul se celebreaza in noaptea de 31 octombrie. Preceda sarbatoarea crestina Ziua tuturor Sfintilor de pe 1 noiembrie. Halloween (o abreviere pentru "All Hallows' Evening") este o sarbatoare de origine celtica, preluata de multe…