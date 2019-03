Industria turismului, pierderi de miliarde de euro din cauza Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu se afla in fata unei alegeri intre acordul propus de primul ministru Theresa May si o amanare semnificativa a iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, informeaza Reuters. Ministrul britanic a precizat ca afirmatiile recente…

- Marea Britanie va inregistra in 2019 cea mai lenta crestere economica din ultimul deceniu, din cauza amplificarii incertitudinilor legate de Brexit si a incetinirii economiei mondiale, dar dobanzile vor creste daca va fi convenit acordul cu Uniunea Europeana, potrivit Bancii Angliei, transmite Reuters,…

- Studentii veniti la studii in Marea Britanie prin programul Erasmus trebuie sa-si poata incheia stagiile in aceasta tara dupa 29 martie, ziua in care tara urmeaza sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat miercuri Comisia Europeana, citata de dpa si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o ''mare responsabilitate'' in acest sens, transmite Reuters. Premierul britanic "Theresa…

- Peste 45 de institutii financiare intentioneaza sa se stabileasca sau sa isi creasca prezenta in Germania, ca urmare a planului Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, a declarat marti un oficial german, citat de Reuters. Numărul a fost menţionat de Felix Hufeld, preşedintele…

- Ministrul de finante, Philip Hammond, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, si ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, urmeaza sa aiba o conferinta la telefon cu oameni de afaceri la ora 21.00 GMT dupa votul parlamentarilor din Marea Britanie asupra acordului privind Brexit-ul, au declarat…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, principala formatiune de opozitie, a declarat joi ca alegerile legislative anticipate reprezinta solutia pentru deblocarea situatiei privind Brexit-ul, relateaza AFP si Reuters. Deputatii britanici se vor pronunta marti asupra acordului…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a informat joi ca va decide luni, pe data de 10 decembrie, daca Marea Britanie poate opri procesul privind ieșirea din Uniunea Europeana in mod unilateral, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Decizia, care va fi luata intr-un timp mai…