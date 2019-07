Industria si exporturile Germaniei sunt afectate de incetinirea economiei globale Industria germana si exporturile sunt afectate de incetinirea economiei mondiale, se arata intr-un raport publicat luni de Ministerul Economiei de la Berlin, care avertizeaza ca ar putea fi de durata nivelul redus al comenzilor industriale, transmite Reuters.



Dar datele privind cererea interna par incurajatoare, piata fortei de munca inca stimuleaza prima economie europeana - desi intr-un ritm mai lent - iar "principalii indicatori, alaturi de datele privind declinul comenzilor industriale, arata ca perioada de slabiciune economica din sectorul industrial va fi de durata", apreciaza…

Sursa articol si foto: business24.ro

Exporturile Germaniei au crescut in mai, in pofida conflictelor comerciale internationale, dar nu s-au redresat complet dupa declinul inregistrat in aprilie, a anuntat luni Oficiul Federal de Statistica, transmite Reuters. În mai au fost exportate bunuri "made in Germany" în valoare de 113,9…

Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (banca centrala a Germaniei), transmite Reuters. Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni…