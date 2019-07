Noua Skoda Karoq urmeaza sa fie produsa in noua uzina din Turcia

Romania si Bulgaria au cazut in favorea Turcei lui Erdogan care nu este nici macar in Uniunea Europeana. Prima masina care urmeaza sa fie Made in Turkey este crossoverul Skoda Karoq bazat tehnice pe gama VW T-Cross 2019. Conform cehilor masina… [citeste mai departe]