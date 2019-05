Industria militară din România, lăsată FĂRĂ apărare Romania cumpara de la straini avioane, rachete și transportoare blindate de aproape 10 miliarde de euro, insa pana acum nici un cent nu s-a intors in economia țarii, scrie ProTV. Asta desi companiile care au incheiat contracte cu Ministerul Apararii ar fi trebuit sa faca investiții la noi de 80% din valoarea contractelor. Așa prevede o lege, pe baza careia oficialii au promis ca vor face rost de bani sa ajute fabricile romanești de armament, doar ca ea nu se aplica. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

