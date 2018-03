Industria IT, puternic afectata de revolutia fiscala. Companiile cer stabilitate si investitii in educatie

Stiri pe aceeasi tema

- Plafonul maxim platit de autoritati pentru autoturisme ecologice a fost majorat la 35.000 de euro, aproape dublu fata de cel stabilit initial "Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare pot achizitiona, in conditiile legii, autoturisme al caror…

- Industria IT este considerata una dintre povestile de succes ale Romaniei. Evaluata la 6% din PIB si cu potential de crestere a contributiei la 9% pana in 2020, industria IT din Romania este considerata o closca cu pui de aur si este, intr-adevar, una dintre cele mai performante industrii de la noi.…

- „Este o discuție la Comisia de Buget Finanțe pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem și…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time.

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. 'Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita autoritatilor romane solutii viabile de dezvoltare durabila a industriei de transport rutier, in conditiile in care transportul rutier de marfuri a fost anul trecut principalul contributor la exportul de servicii al Romaniei, peste…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Masurile fiscale luate de Guvern in ultimele luni au pus in dificultate femeile insarcinate si pe cele care abia au devenit mame si se afla in concediu de sarcina si lauzie. Acestea nu sunt neaparat in pozitia de a negocia o marire a salariului ce ar putea compensa impactul masurilor fiscale adverse.…

- Mai mulți specialiști din domeniul IT au venit la hotel Continental pentru a dezbate situația actuala de pe piața de specialitate și despre modul in care iși pot proteja activitatea, dar și rezultatele acesteia. PRIA IT&C and Intellectual Property Timișoara a oferit un cadru de lucru…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Institutii din Romania se confrunta, la ora actuala, cu situatia de captivitate legala, in sensul ca beneficiarul de software nu are acces la proprietatea intelectuala sau la codul-sursa, a declarat, marti, vicepresedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), Mihai Matei,…

- Bonusul in locul maririi de salariu, doar pana la 31 martie. Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018. Ulterior, acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Ministrul Muncii: Mediul privat mai poate apela la varianta bonusurilor pana la 31 martie Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele…

- Instituția condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonanțe de urgența la CCR. Atat opoziția, cat și sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contribuțiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare.…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Avocatul Poporului analizeaza in continuare posibilitatea de a ataca ”revoluția fiscala” la Curtea Constituționala, insa da vina pe sindicaliști ca nu i-au furnizat toate informațiile ”concrete” privind impactul și efectele transferului contribuțiilor la angajat, a aratat instituția in urma unei solicitari…

- Guvernul Dancila se reunește joi într-o noua ședința de guvern, în care urmeaza sa adopte o noua Ordonanța de urgența prin care sa repare scaderile de venituri în cazul mamicilor și în cazul concediilor medicale.

- Guvernul va da, astazi, o noua ordonanta de urgenta menita sa corecteze problemele aparute in urma aplicarii revolutiei fiscale. De aceasta data, Executivul spera sa rezolve situatia indemnizatiilor pentru mame si a concediilor medicale.

- Statele din Europa, in special cele nordice, se intrec in beneficii acordate proaspetelor mame, gasesc solutii pentru cresterea demografiei si pentru bunastarea parintilor, in timp ce in Romania inca stau neatins bani atrasi din fonduri europene pentru achizitia pe obiecte necesare bebelusilor in…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.

- Guvernul Dancila s-a razgandit. Dupa ce anuntase ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati sunt obligate sa angajeze un expert in egalitate de sanse, acum a renuntat la aceasta idee. In urma cu aproape doua saptamani, premierul Viorica Dancila anunta ca "vom introduce obligatia…

- Revolutia fiscala, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, acestia ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Cabinetul Dancila s-a sesizat rapid, insa ordonanta care trebuia sa "repare"…

- Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru multi inca o idee abstracta, iar pentru altii o solutie rapida de a castiga bani. Insa, pentru cei ce au vazut dincolo de o simpla aplicatie pe telefon, este deja de cativa ani un subiect de interes, un concept aflat intr-o continua expansiune.…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, acestia urmand sa piarda aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul, sustine Federatia Sindicatelor…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- Condeferația sindicala “Cartel Alfa” solicita Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituționala in legatura cu modificarile Codului Fiscal, reglementari care au dus la situația diminuarii salariilor atat din sectorul bugetar, cat și din privat. Potrivit sindicatelor, Ordonanţa…

- De un an de zile, mediul privat din Romania este supus unei golaneli fiscale de catre guvernul PSD-ALDE. Codul Fiscal a fost modificat de 261 de ori, creandu-se un haos total in aplicarea lui. Daca azi, am mai vorbi de principiul predictibilitații fiscale am dat dovada de maxima ipocrizie.…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a declarat luni ca modificarile aduse Codului Fiscal nu au adus haos doar in sistemul de stat si cel privat, ci au afectat si ONG-urile. El spune ca va propune redirectionarea unui anumit procent din impozitul pe venit catre ONG-uri, in locul impozitului pe…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Ministerul Justiției a dat aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale”. Spune ca ordonanța poate fi declarata neconstituționala. Chiar și așa, OUG a fost aprobata in ședința Guvern de astazi. In avizul Ministerului Justiției se arata…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Sute de artisti au semnat o petitie online prin care cer modificarea Codului Fiscal, precizand ca protesteaza fata de declaratia 600 si ca nu o vor depune. "Declaram prin prezenta ca am decis sa ne asumam riscurile financiare aferente si sa nu depunem declaratia 600 in acest an. Nu o facem…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- Cel puțin doua milioane de angajati din firmele mici și medii au salariile taiate dupa revoluția fiscala a Guvernului PSD. Doi din trei angajatori nu au crescut salariul brut, ci au acordat compensari temporare prin prime și bonusuri.

- CNIPMMR mai cere totodata infiintarea bancii pentru IMM-uri, care sa sustina creditarea IMM-urilor si a programelor speciale de creditare a micilor intreprinzatori. ”Consiliul cere totodata debirocratizarea sistemului, astfel incat niciunui intreprizator sa nu ii fie solicitat un act sau o…

- Veterinarii din Romania sunt in mare incurcatura dupa ce Curtea Constituționala a admis, in ianuarie, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma „numai dupa identificarea acestora”, cuprinsa in art. 134 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 155/2001, referitoare la „actiunea de…

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Ce motive invoca Guvernul pentru amanarea depunerii Formularului 600 Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii…

- Taxa de utilizare a drumurilor naționale, cunoscuta drept rovinieta, va fi majorata pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone. Masura apare intr-un proiect de ordonanta al Guvernului, proiect criticat de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- Oamenii de afaceri din Romania si-au temperat optimismul, pentru 2018, in ciuda cresterii economice accelerate, iar multi dintre ei sunt chiar ingrijorati din cauza incertitudinilor care planeaza asupra noului an, cele mai grave probleme fiind cadrul fiscal, inflatia si deprecierea leului.…

- Cea mai importanta modificare a Codului Fiscal este transferul contributiilor de la angajator la angajat, care ar putea micsora salariile nete din unele. Alte noutati sunt legate de Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA.

- Anul 2018 vine cu cateva schimbari majore de ordin fiscal pentru angajatii care lucreaza in Romania. Este vorba, dupa cum se știe, de trecerea contributiilor sociale si de sanatate exclusiv in sarcina lor, majorarea salariului minim si reducerea impozitului pe venit. Ziare.com va prezinta noile masuri…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- “Incercarea” Guvernului de a gasi solutii pentru problema scaderii salariilor pentru programatori este “incurajatoare” insa propunerea nu poate fi evaluata pana cand Ministerul Finantelor nu va publica efectiv proiectul de act normativ, a comentat pentru ZF Valerica Dragomir, director executiv al…

- Guvernul Tudose nu a identificat pana in prezent nicio solutie pentru a anula scaderea cu 7% a veniturilor nete a aproximativ 35.000 de programatori de la 1 ianuarie 2018 ca efect al “Revolutiei fiscale” astfel ca are in plan sa lanseze o schema de ajutor de stat pentru a compensa aceasta scadere…