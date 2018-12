Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza. „Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franța, pentru limitarea creșterii exagerate a prețurilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze…

- "Bistrita-Nasaud. Generatia Marii Uniri" volumul II - lansare de carte, marti 18 decembrie 2018, ora 16.00, la Consiliul Judetean. Asociatia Profesorilor de Istorie din Romania-filiala Bistrita-Nasaud (APIR-BN) va invita sa participati, marti 18 decembrie 2018 ora 16.00 in Sala de ...

- Industria de facility management din Romania a inceput sa prinda contur la finalul anilor '90, ulterior aparitiei primelor centre comerciale si cladiri moderne de spatii de birouri. La finele acestui, insa, piata de facility management din Romania va...

- Datele indica o ușoara tendința de scadere fața de anul 2015, insa cifrele sunt in continuare ingrijoratoare. Ieri a fost marcata Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice, ocazie cu care problema consumului excesiv de medicamente din aceasta categorie a fost pusa din nou pe tapet, dat fiind…

- Avocatul clujean Ciprian Paun specializat în litigii și tranzacții financiare și conf. univ la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor aUniversitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca trage unele semnale de alarma. Într-o postare pe Facebook,…

- Unul dintre cele mai bune teatre de provincie din Romania a impresionat la un important festival din lumea slava. Mai precis, Teatrul ”Mihai Eminescu” din Botosani a ridicat sala in picioare, la Cernauti, cu spectacolul ”Unchiul Vanea”, dupa Anton Cehov, in cadrul unei manifestari la care au participat…

- Studentii care vor sa dezvolte afaceri vor fi ajutati sa performeze de cei de la Google, in cadrul hubului digital deschis de americani la Universitatea Politehnica din Timisoara. Primul Atelier Digital Google deschis intr-o universitate tehnica din Romania a fost inaugurat in primavara acestui an,…

- Secțiune susținuta de Industria s-a inviorat in septembrie, dupa patru luni de activitate slaba care in august se apropiase de contractie, dar in paralel au crescut si riscurile legate de costuri, preturi si importuri, arata barometrul realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management. …