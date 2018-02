Stiri pe aceeasi tema

- Cautarea unui corp tanar si perfect a alimentat o crestere de 8% a industriei de chirurgie plastica la nivel mondial, pana la 8,6 miliarde de euro in 2017. Cifrele publicate cu ocazia Congresului mondial al profesiei, organizat la Paris, arata "o dinamica sustinuta pentru acest sector intr-un…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 2,5% in 2017, acesta fiind cel mai puternic avans inregistrat de economia zonei euro in ultimii zece ani, arata datele preliminare publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat), care confirma estimarile analistilor, informeaza…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a confirmat luni ca legea salarizarii va aduce o crestere neta de numai 4% a salariilor pentru bugetari, informeaza Adevarul.„Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori,…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc din Ziarul Financiar pe tema industriei IT din Romania, dar și a factorilor care au contribuit la dezvoltarea sa din ultimii ani.Ziarul Financiar: Industria de IT din Romania a ajuns la 5%…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat cea mai rapida crestere in popularitate, dupa ce mai multi jucatori mari din pietele financiare, precum UBS sau MoneyGram au anuntat ca vor integra moneda digitala in serviciile lor. Criptomoneda Ripple a fost considerata in urma cu o luna „urmatorul…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie decembrie 2017 un trafic total comercial si necomercial de 135.742 pasageri,…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- In anul 2017 traficul total (comercial și necomercial) inregistrat de Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța indica 135.742 pasageri, in crestere cu 18% raportat la 2016, potrivit Agerpres.

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. In perioada 1…

- In 2017 moneda virtuala bitcoin a inregistrat o crestere de 1.318%, dar nu intra in top 10 cresteri ale criptoactivelor. Clasamentul este dominat de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%.

- Seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, medicul Dan Grigorescu, prezinta cazul unui tanar care a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist…

- ♦ Jaak Mikkel, directorul general al Coca-Cola HBC Romania, cel mai mare imbuteliator de bauturi racoritoare, spune ca investitorii sunt interesati de un cadru fiscal si juridic stabil, previzibil si transparent atunci cand aleg urmatoarea locatie pentru investitia lor. „Fara indoiala, exista…

- In 2017, catastrofele naturale au provocat pierderi economice in valoare de 330 milliarde de dolari, aproape dublu fata de 175 miliarde de dolari in 2016 si totodata cele mai mari pierderi dupa cele de 354 miliarde de dolari inregistrate in anul 2011, sustine Munich Re. Industria asigurarilor a acoperit…

- Producatorul chinez de telefoane mobile Huawei Technologies Co Ltd se asteapta la o crestere cu 15% a veniturilor sale in 2017, pana la 600 de miliarde de yuani (92,08 miliarde de dolari), se arata in mesajul de Anul Nou publicat vineri de directorul general Ken Hu pe contul de WeChat al companiei,…

- Populatia si companiile au continuat sa faca depuneri la banci in noiembrie, valoarea depozitelor urcand cu 11,4% fata de perioada similara din 2016, la un total de 293 miliarde lei, potrivit datelor BNR. Cea mai mare crestere, de 14,1%, a fost inregistrata la depozitele in valuta, care…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in noiembrie cu 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, la 235 miliarde lei, pe seama majorarii cu 16,1% a componentei in lei si diminuarii cu 5,4% a celei in valuta exprimata in lei (exprimat in euro, creditul…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Premierul Mihai Tudose arata ca bugetul pe 2018 prevede o creștere a veniturilor cu 30,9 miliarde lei pana la 287,5 miliarde lei fața de anul curent. ”Aceasta creștere de venituri se va realiza chiar in condițiile in care in anul 2018 se implementeaza masuri de relaxare fiscala precum reducerea impozitului…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, informeaza, luni, institutia. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- ARIES Transilvania anunța rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din Romania, realizat cu sprijinul Primariei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizeaza evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, intre 2011 și 2016. Conform studiul, numarul companiilor din IT la nivel național…

- ”Inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Potrivit INS, investitiile nete din trimestrul III au fost cu 10,3% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016. De asemenea, investitiile din primele 9 luni ale anului 2017 au fost in crestere cu 3,6% comparativ cu aceeasi…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- PIB-ul României va depasi pentru prima data în istorie 200 de miliarde de euro, la o crestere economica „mai putin decât pesimista“ de 5,5%, a sustinut premierul Mihai Tudose în timpul sedintei de Guvern de adoptare a proiectului legii pe 2018. „În…

- L’Oreal, lider la nivel global in industria frumusetii, a avut vanzari de aproape 26 miliarde euro anul trecut si o cota de piata de 12,6%. In jur de 7 miliarde de produse sunt vandute de catre companie anual in toata lumea, aceste produse fiind cercetate si dezvoltate de peste 3.800 de angajati…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri proiectul de buget pentru 2018, care este bazat pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si un castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar pe cash este estimat la 2,97% din PIB, in timp…

- Creșterea economica semnificativa din ultimii ani nu se vede, din pacate, in sectoarele grele, acolo unde criza mai are inca ceva de spus. In timp ce consumul crește cu viteze amețitoare, pe fondul importurilor masive și majorarilor salariale, industria metalurgica, altadata una dintre ramurile-cheie…

- Industria aeronautica a inregistrat o crestere usoara a veniturilor anul trecut. La nivel global este previzionata o crestere in medie cu 5% pe an pana in 2035, in conditiile in care traficul aerian este previzionat sa depaseasca aceasta, arata datele broker-ului Swiss Capital, in prospectul de oferta…

- Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii șomeri, precum și finanțare suplimentara pentru IMM-uri, programe de cercetare și Erasmus. Cifrele agreate in discuțiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro pentru angajamente și 144,7…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va ajunge anul viitor in premiera la 200 de miliarde de euro, fiind estimat de catre Guvern la 907,85 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pe anul 2018. Documentul mai arata ca Executivul se bazeaza pe o creștere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

- În Coreea de Sud au loc cele mai multe operatii de chirurgie plastica pe cap de locuitor din lume, cu un record de 980.000 de operatii în 2014. Alte calcule arata ca din 1.000 de persoane, 20 au apelat la astfel de proceduri, spre deosebire de Statele Unite, unde cifra coboara…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- Industria de leasing financiar a inregistrat in primele noua luni din acest an o crestere de 14% a bunurilor finantate, respectiv 7,627 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro), a declarat marti Bogdan Speteanu, presedintele Asociatiei Societatilor Financiare - ALB Romania, potrivit Agerpres.

- Libra Internet Bank, un jucator de dimensiuni mici specializat pe nisa profe¬siilor liberale, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 42,4 milioane de lei, in timp ce activele totale ale bancii au atins nivelul de 4,51 miliarde lei, in crestere cu 33% comparativ cu perioada…

- Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat in primele noua luni un profit net de 223,4 milioane lei, de trei ori si jumatate mai mare fata de perioada similara de anul trecut, de 63,79 milioane lei, potrivit raportului…

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a raportat in primele noua luni un profit net de 779,8 milioane lei, in crestere cu aproape 19%, fata de perioada similara a anului anterior, de 657 milioane lei.De asemenea, banca a inregistrat…

- Contul curent al balanței de plați a înregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, în primele noua luni din acest an, în creștere cu 45,27%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Naționale a României (BNR). În perioada ianuarie —…

- "In perioada ianuarie — septembrie 2017 contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 4,191 miliarde de euro, comparativ cu 2,885 miliarde de euro in perioada ianuarie — septembrie 2016. In structura, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,7 miliarde de euro, balanța…

- Cele mai dinamice companii din Transilvania au fost premiate ieri, la Cluj-Napoca, in cadrul Galei „Campioni in Business”, un program care promoveaza antreprenorii romani cu rezultate remarcabile in afaceri, inițiat și susținut de Enterprise Investors, BCR, PwC Romania și Asociația Triple Helix . …

- Grupul OMV Petrom a inregistrat, in primele noua luni ale acestui an, un profit net in valoare de 1,85 miliarde de lei, in creștere de peste doua ori (111%) fața de rezultatul net afișat in perioada similara a anului trecut, de 878 de milioane de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate…

- Cheltuielile turiștilor straini in Spania au ajuns la nivelul record de 69,89 miliarde de euro in primele noua luni din 2017, in creștere cu 13,9% fața de perioada similara din 2016, potrivit institutul elen de statistica. Suma totala la final de an va depași jumatate din PIB-ul Romaniei in 2016. Cheltuielile…

- In Spania, in perioada ianuarie — septembrie 2017, cele mai mari sume au fost cheltuite de catre turiștii din Marea Britanie, respectiv 14,26 miliarde de euro, in creștere cu 10,3% fața de perioada similara din 2016. Urmeaza Germania — cu 9,83 miliarde de euro, in creștere cu 11,6%, Franța (5,85…