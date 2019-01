Stiri pe aceeasi tema

- Arma va fi fabricata la Plopeni, fabrica fiind aleasa de partenerul italian, a precizat Badalau, iar pentru inceput 30- dintre componente vor fi fabricate pe plan local. Ministrul a vorbit de un plan de relansare a industriei de aparare din Romania, care a realizat in 2017 exporturi de 120 de milioane…

- Industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generație, in colaborare cu compania Beretta, la standarde NATO, finalizarea contractului fiind prevazuta pentru vara, iar inceperea producției in toamna, a declarat joi ministrul Economiei, Nicolae Badalau, la Antena 3, potrivit…

- Statele Unite vor demara pe 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura sase luni, in urma esecului celor mai recente discutii pe aceasta tema, a anuntat un oficial american. Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate…

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Presedintele Romaniei a transmis, sambata, un mesaj de condoleanțe președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, in urma morții celui de-al 41-lea Președinte al Statelor Unite ale Americii, George H. W. Bush. Am aflat cu profunda tristețe despre trecerea in neființa a celui de-al 41-lea…

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Romania poate deveni competitiva si atractiva pe piata unica daca investeste in resursa umana, gaseste masurile necesare pentru pastrarea acesteia in tara si asigura cele mai bune practici europene pentru investitiile publice si private, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…