- Sindicaliștii din industria de aparare au suspendat protestele pentru 10 zile, timp in care o comisie condusa de ministrul Economiei va analiza cerintele acestora, a declarat pentru MEDIAFAX Constantin Bucuroiu, presedintele sidicatului UM Moreni, dupa discutiile avute miercuri la Guvern.Citește…

- Cateva sute de angajati din industria de Aparare au participat, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, in timpul caruia reprezentantii lor au obtinut, in urma discutiilor cu conducerea Guvernului, realizarea unei comisii comune Guvern-sindicate care sa redacteze, in urmatoarele 10…

- Ministerul Economiei vrea sa stearga arieratele bugetare ale unor companii din industria nationala de aparare, unde este unic actionar, care inregistreaza datorii de 59,78 milioane lei si, in plus, vrea sa converteasca in actiuni obligatiile fiscale ale unor societati din industria de aparare care…