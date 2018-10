Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri video din Romania a crescut, anul trecut, cu 11,6%, pana la 156 de milioane de dolari, potrivit datelor transmise luni de Asociația Romanian Game Developers Association (RGDA).Peste 80 de studiouri de game development sunt active in prezent…

- In perioada 13-29 septembrie, Lidl deschide in București, pe Calea Victoriei Nr. 46, Muzeul Bucatelor Ascunse, o expoziție gastronomica temporara ce iși propune sa conserve tradițiile culinare, prin intermediul rețetelor autentic romanești. Muzeul Bucatelor Ascunse reunește rețete ale unor preparate…

- O mișcare surpriza pe care o face Wizz Air pe zborurile interne din România. Începând cu 27 octombrie 2018, ruta București – Cluj-Napoca nu mai apare în sistemul de rezervari. O ruta aparent profitabila, se pare ca nu se mai ridica la nivelul așteptarilor operatorului…

- Startup-ul Audius vrea sa elimine intermediarii din industria muzicii, astfel incat artiștii sa fie platiți in mod corect. Condus de un antreprenorul in serie DJ Ranidu Lankage, startup-ul dezvolta o alternativa bazata pe tehnologia din spatele bitcoin — blockchain la Spotify sau SoundCloud.

- Poate parea paradoxal, dar cateva dintre cele mai active domenii din Romania, unde proiectele se inmulțesc anual, iar dezvoltarea este continua, nu reușesc sa gaseasca destula forța de munca pentru a face fața valului de extindere. Asta in timp ce peste 420 de mii de romani cu varste cuprinse intre…

- Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions - MICE) aduce in mod direct, in Romania, circa 500 de milioane de euro anual, sume inca mici daca ne comparam cu tarile vestice, dar in crestere constanta, a declarat Traian Badulescu, consultant de turism.

- ♦ Festivalurile Untold (Cluj-Napoca), Neversea (Constanta), Electric Castle (Cluj-Napoca) si Summer Well (Bucuresti) au realizat anul trecut incasari de aproape 100 de milioane de lei din vanzarea de bilete si din contractele de sponsorizare ♦ Untold, cel mai important dintre cele patru, aproape si-a…

- Romania este prima tara din Europa Centrala si de Est care va gazdui Conferinta Anuala a Insurance Europe, federatia europeana a asociatiilor asiguratorilor si reasiguratorilor, evenimentul urmand a va avea loc pe 23 mai 2019, la Bucuresti, informeaza Agerpres. Organizarea ...