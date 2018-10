Producatorii din tara au o sansa de doar 50% sa supravietuiasca in calitate de jucatori de frunte in industria automobilelor daca nu se adapteaza noilor reglementari si transformarii lanturilor de aprovizionare. Nu suna bine, dar avertismentul vine chiar din partea sefului Volkswagen, Herbert Diess. „Suntem cu totii obisnuiti sa avem metropole industriale infloritoare in jurul […] Industria auto germana, pe muchie de cutit is a post from: Ziarul National