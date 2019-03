Industria alimentară, în topul insolvențelor de impact din industrie Incet, dar sigur, industria alimentara i-a luat locul celei chimice in topul ramurilor afectate de insolvența. Cel puțin asta reiese dintr-o cercetare efectuata de CITR – companie specializata in insolvența și faliment. Astfel, potrivit studiului, numarul insolvențelor in randul companiilor de impact s-a menținut constant in ultimii trei ani, inregistrand o scadere ușoara de la 184 de companii in 2017, la 183 in 2018. Insa, in același timp, valoarea totala de active imobilizate ale companiilor de impact intrate in insolvența a ajuns in 2018 la 809 milioane de euro, cel mai mic prag din ultimii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

