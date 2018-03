Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie, industria a iesit din contractie, dar avansul a fost modest, revenirea fiind sustinuta de avansul cererii interne si cresterea exporturilor, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat marti ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, “ce se…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de manevra,…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat din nou majorarea graduala a punctului de pensie, acesta urmand sa creasca semnificativ pana in 2020. Astfel, punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei in 2020, dublu fata de momentul preluarii guvernarii. Cresterea va fi facuta gradual: incepand din…

- Majoritatea covarsitoare a oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc. Doar 13% dintre companii considera ca nu le sunt afectate investitiile, in timp ce 2%…

- 92% din oamenii de afaceri care au raspuns sondajului Barometrul mediului de afaceri românesc nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neîncrezatori sau foarte neîncrezatori în…

- Un procent de 45% dintre executivii companiilor care activeaza pe piata din Romania sunt neincrezatori in privinta parcursului economic din urmatorul an, desi previziunile indica o crestere a economiei. Instabilitatea legislativa si fiscala reprezinta cel mai mare obstacol intalnit de antreprenori,…

- ♦ In 2007, fostul comisar european pentru dezvoltare regionala Danuta Hubner a fost intrebata de reporterul ZF daca nu exista pericolul ca fondurile UE sa adanceasca diferentele intre regiuni, avand in vedere ca unele vor fi capabile sa ia fonduri europene si altele mai putin capabile. Nici vorba,…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Topirea brusca a zapezii incepe sa creeze probleme in zona de deal a judetului Buzau. Circulatia pe drumul judetean care leaga comunele Pardosi si Murgesti a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o portiune din sosea a fost inundata. Cresterea temperaturii exterioare a determinat topirea…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior, transmite News.ro . Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata…

- Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat publicitatii cu putin timp inainte de deschiderea sesiunii anuale a parlamentului. Fondurile alocate se ridica la 1.107 miliarde de yuani (175 de miliarde de dolari), potrivit acestui raport citit…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…

- Firmele romanești cresc beneficiile pentru angajați. Excursii platite, abonamente medicale, lucru de acasa 75% dintre companiile mari ofera beneficii extrasalarile propriilor angajați, iar abonamentele de sport, spa și relaxare, tichetele de masa și de cadouri, abonamentele medicale sunt printre cele…

- In intervalul octombrie-decembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 280 milioane de euro, in crestere cu 7.7% fata de perioada similara a anului trecut. Cifra de afaceri totala pentru 2017 este de 1,07 miliarde de euro, in crestere de la 986 mil. euro in 2016. Cresterea…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Avansul real al PIB, de 7% din 2017, ar trebui sa impinga Romania dincolo de pragul de 60% din media UE in privinta PIB/capita in PPS (partiatea puterii de cumparare). Indicele PPS este o metoda care armonizeaza nivelul de preturi din economii diferite si permite astfel comparatia nivelului de…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- Simona Halep e, din nou, lider mondial! Halep a eliminat-o pe Anastija Sevastova, in numai doua seturi. A fost 6-4, 6-3 pentru Halep. Halep e primul loc in clasamentul live WTA, asta pana la meciul lui Caroline Wozniacki cu Monica Niculescu. Daca Wozniacki pierde, Halep ramane lider mondial. Daca…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut miercuri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Xu Feihong. Dialogul celor doi oficiali a fost unul constructiv și calduros, ambii salutand dinamica relațiilor bilaterale desfașurate in cadrul Parteneriatului Amplu…

- Potrivit agentiei americane de evaluare financiara Fitch, cresterea economica a Romaniei in 2018 va fi de 3,8% fata de avansul de 5,5% estimat de Minsterul roman de Finante. „Modificarile din domeniul fiscalitatii si recenta schimbare a prim-ministrului va creste dezechilibrul la nivel…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al…

- Datele privind cresterea economica in trimestrul III 2017 reconfirma dinamica inalta a PIB real, de 8,8%, „determinantul major al acestei evolutii fiind consumul, a carui dinamica a crescut la niveluri similare celor din perioada precriza”, a apreciat miercuri Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Intrebat daca scaderile de pe burse reprezinta un semnal al venirii crizei, Vasilescu a raspuns, la Digi24: „Intotdeauna o astfel de afirmatie este periculoasa pentru ca si Primul Razboi Mondial a inceput in zile senine, pietele internationale nu se asteptau sa inceapa razboiul. Si o criza poata sa…

- Oamenii de știința au facut decoperirea secolului. In viitor, geoingineria ar putea fi folosita pentru a manipula fenomele meteorologice, dar vor exista consecințe severe. In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Creșterea magazinelor de cafea moderna nu a facut ca vechile arome de cafea sa dispara din anumite cafenele de altadata. In jurul Indonezie, inca supraviețuiesc locurile legendare care servesc clienților cele mai bune cafele ale timpului.

- Intr-adevar, PNL a scos o carte in care este evidentiat tot ce nu s-a facut bine in guvernarea PSD. „Guvernul Grindeanu a fost votat in Parlament pentru a duce la indeplinire 724 de masuri, un vot care a fost ca o Biblie pentru PSD. Numai ca din aceste masuri, au fost duse la indeplinire…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu.

- In luna decembrie, activitatea din industrie a cazut puternic. Cresterea s-a oprit si activitatea a intrat in zona de contractie. S-a intamplat la fel ca la sfarsitul anului 2015 si 2016. Daca modelul se pastreaza, in lunile ianuarie si februarie 2018 industria va ramane in faza de contractie, urmand…

- Activitatea din industrie a cazut puternic in ultima luna a anului trecut, insa indexul de optimism al managerilor a crescut semnificativ in decembrie, de la 63 in noiembrie la 67, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA. "In luna decembrie, activitatea din industrie…

- La începutul acestui an marimea medie a pensiei În Republica Moldova este de 1.527 de lei, în crestere cu 275 lei, sau cu circa 20% fata de un an în urma, transmite mold-street.com Datele Casei Naționale de Asigurari Sociale (CNAS) din Moldova, arata ca în…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Un studiu recent realizat de Kaspersky Lab arata obiceiurile riscante ale utilizatorilor online. Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie…

- Sub titlul „Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat”, Bloomberg arata ca beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani.

- Produsul Intern Brut estimat pentru primele noua luni ale anului, date provizorii, a fost de 630 miliarde lei, in crestere, cu 7% fata de perioada similara din 2016, iar in trimestrul al treilea PIB a fost de 236 mld. lei, plus 8,8% fata de T3/2016. In T3/2017, dinamica PIB nu s-a modificat…

- Graul verde, spirulina, chlorella, orzul verde, menta, germenii de grau, germenii de broccoli, germenii de orz și acerola constituie un adevarat elixir al tinereții. Beneficiile consumului sunt numeroase, așa ca le poți introduce cu incredere in dieta de detoxifiere și slabire sanatoasa. Creșterea calitații…

- Producatorii din industria alimentara anunta ca in Romania va avea loc un nou val de majorari de preturi la carne, oua si paine. Cresterea euro in raport cu leul si productia slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Vestile proaste…

- Un protestatar si-a pierdut viata luni, in orasul tunisian Tebourba, in urma ciocnirilor intre fortele de ordine si manifestantii impotriva cresterii preturilor si a taxelor, informeaza Reuters. Alti cinci oameni au fost raniti si transportati la spital, a relatat agentia de presa TAP, preluata de…