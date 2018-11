Caz fara precedent in showbiz-ul romanesc! Dupa ce a fost prins, de patru ori, in timp ce conducea fara permis și a fost condamnat la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare și la plata unei amenzi colosale, unul dintre cei mai apreciați cantareți de la noi din țara se gasește intr-o noua […] The post Indragitul cantareț Raoul are o condamnare cu suspendare, iar acum… I-au facut al 5-lea dosar și risca inchisoarea! appeared first on Cancan.ro .