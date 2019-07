Indonezienii, plângere penală împotriva guvernului, din cauza poluării Capitala indoneziana este invaluita intr-un nor toxic persistent de la inceputul lunii iunie si a fost in aceasta perioada in mod repetat clasata drept cel mai poluat oras din lume, potrivit aplicatiei AirVisual. Treizeci de reclamanti, intre care militanti ecologisti, functionari si un sofer de taxi, doresc sa obtina fapte din partea liderilor indonezieni, dar mai ales sa alerteze locuitorii, inca prea putin sensibili la problemele de mediu. Plangerea vizeaza sapte politicieni, inclusiv presedintele indonezian Joko Widodo, guvernatorul orasului Jakarta si cativa ministri. 'Ei neglijeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

