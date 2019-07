Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indoneziene au avertizat companiile aeriene in urma eruptiei vulcanului Kerinci de pe insula Sumatra, care a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa ce a ajuns pana la o inaltime de 4.

- Agentia meteorologica nipona a avertizat asupra producerii unor alunecari de teren si a iesirii raurilor din matca pe insula sudica Kyushu, in contextul in care ploile abundente sunt prognozate sa continue in regiune. Autoritatile au emis un ordin de evacuare pentru circa 6.000 de rezidenti ai orasului…

- Autoritatile indoneziene au avertizat luni cu privire la posibilitatea producerii unor noi eruptii ale unui vulcan activ de pe insula Sumatra dupa ce acesta a expulzat recent o uriasa coloana de cenusa. Articolul Un vulcan, inactiv timp de cateva secole pana in 2010, a erupt iar in Indonezia apare prima…

- Vulcanul Muntele Agung din insula turistica Bali a erupt din nou vineri seara, provocand anularea mai multor zboruri catre si dinspre Australia pe parcursul noptii, au informat sambata oficiali locali, citati de Reuters potrivit Agerpres. Muntele Agung a aruncat lava si pietre pe o distanta…

- Potrivit postului public de televiziune CCTV, companiile aeriene China Southern Airlines, China Eastern Airlines si Air China au cerut sa fie despagubite de producatorul american de avioane, o solicitare care intervine intr-un moment de escaladare a razboiului comercial dintre Washington si Beijing.…

- Vulcanul Sinabung a intrat marti in eruptie, expulzand, la o inaltime de aproximativ 2.000 de metri, o coloana de cenusa care a cazut deasupra localitatilor invecinate, martore din 2013 ale activitatii acestui vulcan situat in nordul insulei Sumatra, relateaza EFE potrivit Agerpres. Eruptia…