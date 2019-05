Indonezia - Vulcanul Agung a erupt din nou; mai multe zboruri au fost anulate

Exporturile Gazprom în sud-estul Europei au scăzut cu 13,3%

Gazprom a scazut exporturile de gaze naturale catre Europa de Sud-Est (SEE) cu 13,3% pe an la 3,64 miliarde de metri cubi in primul trimestru al anului 2019, potrivit datelor companiei, potrivit seenews.com Moldova a fost cel mai mare importator de gaze naturale de la Gazprom printre… [citeste mai departe]