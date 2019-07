Indonezia va trimite 210 tone de deşeuri înapoi în Australia Opt containere, care conform documentatiei insotitoare contineau exclusiv hartii reciclabile, au fost confiscate in Surabaya, al doilea oras ca marime din tara. Autoritatile indoneziene au descoperit in ele sticle de plastic, ambalaje, scutece uzate, deseuri electronice si cutii de conserve, a indicat marti pentru AFP un purtator de cuvant al serviciului vamal din provincia Java de Est.



In urma inspectiei, Ministerul Mediului a recomandat ca aceste "deseuri sa fie reexportate", dupa cum se arata intr-un comunicat.



In urma inspectiei, Ministerul Mediului a recomandat ca aceste "deseuri sa fie reexportate", dupa cum se arata intr-un comunicat.

Sursa articol: dcnews.ro

