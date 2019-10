Indonezia - Un val de informaţii false a semănat panica printre victimele seismului de acum două săptămâni Guvernul local a declarat stare de urgenta pana miercuri in provincia Molucelor, un arhipelag indonezian, unde circa 135.000 de locuitori s-au adunat in adaposturi si in corturi dupa puternicul cutremur din 26 septembrie. Multi refugiati sunt inca prea speriati sa se intoarca la casele lor, dupa un prim cutremur major, cu magnitudinea 6,5, si cele peste 1.000 de replici care i-ai urmat - soldate cu distrugerea a numeroase cladiri din capitala provinciei, Ambon, si din zonele inconjuratoare, a indicat Agentia pentru gestionarea dezastrelor. Panica provocata de aceste replici a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

