- Bilantul victimelor seismelor si a valului tsunami care au lovit insula indoneziana Sulawesi a crescut la 1.944 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, potrivit dpa. Peste 74.000 de persoane nu s-au putut inca intoarce la locuintele lor, la 10 zile de la producerea…

- Cel puțin 1.944 de persoane au murit, iar 2.549 au fost spitalizate in urma ranilor suferite. Autoritațile cred ca alte cateva sute de oameni sunt ingropați sub daramaturi, in urma cutremurului de 7,5 grade urmat de tsunami care au afectat insula indoneziana Sulawesi. Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul…

- Bilantul deceselor confirmate de autoritati pe insula indoneziana Sulawesi in urma puternicului cutremur de saptamana trecuta si a tsunamiului care i-a urmat a crescut la 1.424 de morti, conform unui anunt publicat joi de Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA, potrivit Agerpres.…

- UPDATE – ora 10:46 Bilantul cutremurului si valului tsunami care au lovit saptamana trecuta insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 1.234 de morti, fata de 844 indicati anterior, anuntat marti Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si AFP. ‘La ora 13:00 ultimul bilant disponibil…

- Bilantul cutremurului si tsunami-ului produse vineri in insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 844 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho, relatarile potrivit…

- UPDATE – ora 12:38 Bilantul cutremurului si tsunami-ului produse vineri in insula indoneziana Sulawesi a ajuns la 844 de morti, a anuntat luni Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA si Reuters. Potrivit purtatorului de cuvant al Agentiei, Sutopo Nugroho, relatarile potrivit…

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters. Numeroase persoane…

- Cel puțin 30 de persoane au decedat in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade, produs vineri, in zona insulei Sulawesi din Indonezia, care a provocat un tsunami, a declarat un oficial din cadrul sistemului sanitar, informeaza agenția Reuters preluat de mediafax.Ce ni se va intampla…