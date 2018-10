Indonezia: Un nou seism cu magnitudine mare Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs la mica adancime in largul insulelor indoneziene Java si Bali, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica (USGS), citat de AFP. Cutremurul a avut loc la ora 18,44 GMT, la o adancime de 10,3 km, potrivit USGS. Seismul vine la mai putin de doua saptamani dupa ce un cutremur si un tsunami au devastat insula indoneziana Sulawesi, aproximativ 2.000 de oameni pierzandu-si viata in tragedie. Vezi și: Indonezia: Nou bilant al seismului si al tsunamiului

